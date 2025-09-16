मनगटावर बांधलेले स्मार्टवॉच हृदयाचे ठोके कसे ओळखते?

Mansi Khambe
आजकाल, स्मार्टवॉचमध्ये हार्ट रेट ट्रॅकिंग फीचर मिळणे सामान्य झाले आहे. स्मार्टवॉचसोबतच, स्मार्ट रिंग्जमध्ये आणि आता एअरपॉड्समध्येही हे फीचर येऊ लागले आहे.
हृदयाच्या गतीवरून हृदयाचे आरोग्य सहजपणे ओळखता येते असे मानले जाते. सामान्य हृदय गती म्हणजे तुमचे हृदय योग्यरित्या रक्त पंप करत आहे आणि ऑक्सिजन सर्व अवयवांपर्यंत पोहोचत आहे.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ही उपकरणे हृदय गती कशी ओळखतात? स्मार्टवॉचच्या मागच्या बाजूला हिरवा दिवा सतत चमकत राहतो हे तुम्ही पाहिले असेल.
लाईटला एक ऑप्टिकल सेन्सर जोडलेला असतो. हिरवा दिवा मनगटातून तुमच्या हृदयाचे ठोके ओळखतो. रंगचक्रावर लाल आणि हिरवा रंग एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध असतात.
त्यामुळे, रक्त हिरवा प्रकाश लवकर शोषून घेते. ऑप्टिकल सेन्सरचे काम रक्तातून परावर्तित होणारा प्रकाश शोधणे आहे. प्रकाशाद्वारे हृदय गती मोजण्याला फोटोप्लेथिस्मोग्राफी (PSP) म्हणतात.
प्रत्येक हृदयाच्या ठोक्यानंतर हृदयाचे स्नायू आकुंचन पावतात. यामुळे नसांमध्ये वाहणाऱ्या रक्ताचे प्रमाण वाढते. जेव्हा स्नायू आराम करतात तेव्हा रक्ताचे प्रमाण कमी होते.
जेव्हा रक्ताचे प्रमाण वाढल्यामुळे शिरा विस्तारतात तेव्हा त्या अधिक हिरवा प्रकाश शोषून घेतात आणि जेव्हा त्या आराम करतात तेव्हा शोषलेल्या प्रकाशाचे प्रमाण कमी होते.
नसांनी शोषलेल्या प्रकाशाच्या आधारे, सॉफ्टवेअर हृदय गती शोधते आणि तुम्हाला स्मार्टवॉचवर हृदय गती मोजमाप दिसते. आजकाल, अनेक कंपन्या नवीन उपकरणे आणि सॉफ्टवेअरमध्ये प्रगत अल्गोरिदम वापरत आहेत.
जे पल्स रेटच्या आधारे संभाव्य रोगाचा अंदाज लावू शकतात. त्यांची अचूकता अद्याप परिपूर्णतेच्या पातळीवर पोहोचलेली नाही आणि लोकांना नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
