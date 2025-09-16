स्मार्टफोनचे चार्जर नेहमी पांढऱ्या रंगाचे का असतात?

Mansi Khambe

एक आवश्यक गॅझेट

आजकाल स्मार्टफोन चार्जर प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक आवश्यक गॅझेट बनले आहे. तुम्ही हे लक्षात घेतले असेल की जवळजवळ सर्व कंपन्यांचे चार्जर बहुतेक पांढऱ्या रंगात येतात.

phone Charger Color

|

ESakal

चार्जर

फार कमी ब्रँड काळ्या किंवा इतर कोणत्याही रंगात चार्जर लाँच करतात. चार्जरचा रंग बहुतेक पांढरा का असतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागील कारण खूप मनोरंजक आहे.

phone Charger Color

|

ESakal

पांढऱ्या रंगात चार्जर

स्मार्टफोन कंपन्या पांढऱ्या रंगात चार्जर बनवण्यामागे अनेक कारणे सांगतात. पांढरा रंग स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक देतो असे मानले जाते. पांढरा रंग दुरून नवीन आणि चमकदार दिसतो, जो वापरकर्त्यावर चांगला प्रभाव पाडतो.

phone Charger Color

|

ESakal

चार्जर आणि केबल्स

हेच कारण आहे की अ‍ॅपलसारख्या कंपन्या त्यांचे चार्जर आणि केबल्स नेहमीच पांढरे ठेवतात. याशिवाय, पांढऱ्या रंगावर थोडीशी घाण, ओरखडे किंवा जळण्याची खूण देखील लगेच दिसून येते.

phone Charger Color

|

ESakal

काळ्या किंवा गडद

यामुळे वापरकर्त्याला कळते की चार्जर खराब होत आहे किंवा त्यात काही समस्या असू शकते. हे देखील एक प्रकारे सुरक्षिततेचे लक्षण आहे. तर काळ्या किंवा गडद रंगाच्या चार्जरमध्ये घाण सहजपणे लपते.

phone Charger Color

|

ESakal

पांढरे प्लास्टिक

कंपन्यांसाठी पांढरे प्लास्टिक बनवणे सोपे आणि स्वस्त आहे. चार्जर बनवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक सहजपणे पांढऱ्या रंगात साचेबद्ध केले जाते. त्याला अतिरिक्त रंगाची आवश्यकता नसते.

phone Charger Color

|

ESakal

सोपे आणि किफायतशीर

म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात पांढरे चार्जर तयार करणे सोपे आणि किफायतशीर होते. चार्जिंग दरम्यान चार्जरमध्ये उष्णता निर्माण होते. पांढरा रंग जास्त उष्णता शोषत नाही तर काळा किंवा गडद रंगाचा पृष्ठभाग उष्णता लवकर शोषून घेतो.

phone Charger Color

|

ESakal

साधेपणा आणि विश्वासाचे प्रतीक

यामुळेच पांढरा रंग चार्जरला तुलनेने थंड ठेवण्यास मदत करतो आणि त्याचे आयुष्य वाढवतो. पांढरा रंग शांतता, साधेपणा आणि विश्वासाचे प्रतीक मानला जातो.

phone Charger Color

|

ESakal

ब्रँडिंगचा भाग

कंपन्या त्याला त्यांच्या ब्रँडिंगचा भाग का बनवतात याचे हे देखील एक कारण मानले जाते. विशेषतः अ‍ॅपलने पांढऱ्या चार्जर आणि केबल्सना एक मानक बनवले आहे. नंतर इतर कंपन्यांनीही ही प्रवृत्ती स्वीकारली.

phone Charger Color

|

ESakal

हॉटेलमध्ये घड्याळ नसण्यामागील मोठे रहस्य काय?

Clock In Hotel

|

ESakal

येथे क्लिक करा