जगातील सर्वात शुद्ध अन्न कोणते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
फळे, भाज्या, अंडी आणि तांदूळ यांसारख्या विविध पदार्थांनी भरलेल्या जगात, कोणते पदार्थ सर्वात शुद्ध आहेत याचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Pure food
ESakal
जेव्हा शुद्ध अन्नाचा विचार केला जातो तेव्हा हजारो वर्षांपासून भारतीय पाककृतीचा अविभाज्य भाग असलेला एक घटक म्हणजे तूप.
Ghee
ESakal
गेल्या काही दशकांमध्ये लोक तुपाच्या संतृप्त चरबीच्या प्रमाणाबद्दल अधिक सावध झाले. यामुळे तुपाचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला. तरीही कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर त्यात पुन्हा वाढ झाली आहे.
Ghee
ESakal
लोक आता आरोग्याबाबत अधिकाधिक जागरूक झाले आहेत. नैसर्गिक, स्थानिक पातळीवर उत्पादित आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संबंधित अन्न शोधत आहेत.
Ghee
ESakal
भारतात, तूप या सर्व निकषांवर बसते कारण ते घरी बनवता येते किंवा स्थानिक पातळीवर मिळवता येते. तूप हा केवळ आहारातील घटक नाही. त्याचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही खोलवर आहे.
Ghee
ESakal
प्राचीन वेद आणि आयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख आहे. तूप बहुतेकदा धार्मिक विधींमध्ये वापरले जाते आणि पूजेदरम्यान देवतांना अर्पण केले जाते.
Ghee
ESakal
तुमच्या आहारात तूपाचा समावेश करणे ही परंपरेचा आदर करण्याचा आणि त्याच्या नैसर्गिक शुद्धतेचा फायदा घेण्याचा एक मार्ग मानली जाते. तूप बनवण्याची प्रक्रिया त्याच्या शुद्धतेत योगदान देते.
Ghee
ESakal
सर्व पाणी आणि दुधाचे घन पदार्थ काढून टाकण्यासाठी लोणी हळूहळू उकळले जाते. यामुळे सुगंधी तूप मिळते जे अशुद्धतेपासून मुक्त असते.
Ghee
ESakal
ही प्रक्रिया सुनिश्चित करते की तूप त्याचे पौष्टिक गुणधर्म टिकवून ठेवते. एक स्वच्छ, भेसळमुक्त उत्पादन प्रदान करते जे स्वयंपाक आणि औषधी उद्देशांसाठी वापरले जाऊ शकते.
Ghee
ESakal
आज, तूपाने भारतीय घरांमध्ये आपले स्थान पुन्हा एकदा मजबूत केले आहे. तूप हे पवित्रता, आरोग्य आणि सांस्कृतिक मुळांशी असलेल्या संबंधाचे प्रतीक आहे.
Ghee
ESakal
First woman loco pilot
ESakal