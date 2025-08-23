सगळेच नाही फक्त...; कोणते पक्षी V आकारात उडतात? उत्तर वाचून व्हाल थक्क

Mansi Khambe

पक्ष्यांच्या प्रजाती

जगात पक्ष्यांच्या ९,००० हून अधिक प्रजाती आहेत. त्यापैकी १,००० हून अधिक प्रजाती भारतात आहेत. काही पक्षी भारतात कायमचे राहतात.

स्थलांतरित पक्षी

काही पक्षी वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये स्थलांतरित पक्षी म्हणून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येथे स्थायिक होतात. मात्र तुम्हाला माहिती आहे का पक्षी नेहमीच V आकारात का उडतात?

पक्षी V आकारात का उडतात?

पक्षी V आकारात उडण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. शास्त्रज्ञांनी यावर संशोधनही केले आहे. त्यानंतर असे समोर आले आहे की अशा प्रकारे उडल्याने पक्षी सहज उडू शकतात.

इतर पक्ष्यांना मार्गदर्शन

ते एकमेकांशी टक्कर देत नाहीत. या आकारात उडताना थव्याच्या पुढच्या बाजूला असलेला पक्षी इतर पक्ष्यांना मार्गदर्शन करतो.

प्राध्यापक जेम्स अशरवुड

लंडनच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक जेम्स अशरवुड यांच्या मते, जर पक्षी अशा प्रकारे उडत असतील तर त्यांना हवेतून जाणे सोपे होते. यासोबतच, इतर पक्ष्यांना उडणे सोपे होते.

पुढे उडणारा पक्षी

जेव्हा पक्षी उडू लागतात तेव्हा त्यांना ही सवय लागते. त्यानंतर ते असे उडू लागतात. काही शास्त्रज्ञांचा असाही युक्तिवाद आहे, की थव्यात पुढे उडणारा पक्षी इतर पक्ष्यांना पुढे नेतो.

सर्व पक्षी एकाच थव्यात

अशा परिस्थितीत इतर पक्षी त्याच्या मागे उडतात. जेव्हा आघाडीवर असलेला पक्षी थकतो तेव्हा दुसरा पक्षी त्याची जागा घेतो. यामुळे सर्व पक्षी एकाच थव्यात एकत्र उडतात.

जास्त V आकाराचा अवलंब

शास्त्रज्ञांच्या मते, लांब अंतरापर्यंत उडणारे पक्षी सर्वात जास्त V आकाराचा अवलंब करतात. यामध्ये हजारो किलोमीटर प्रवास करून वेगवेगळ्या देशांमध्ये पोहोचणारे स्थलांतरित पक्षी समाविष्ट आहेत.

पक्षी

या काळात, हे पक्षी या आकारात राहतात आणि एकत्र उडतात. ते त्यांच्या एका नेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे जातात.

