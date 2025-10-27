स्मार्टफोनमध्ये एकूण किती सेन्सर्स असतात? जाणून घ्या त्यांचे काम...

Mansi Khambe
स्मार्टफोनमध्ये बिल्ट-इन सेन्सर्स असतात. फोन फिरवताना व्हिडिओ फिरवणे असो किंवा खिशात असताना पावले मोजणे असो, ही सर्व कामे बिल्ट-इन सेन्सर्समुळे शक्य होतात.
एका प्रकारे सेन्सर्स हेच फोनला स्मार्टफोन बनवतात. तुमच्या माहितीसाठी फोनमध्ये फक्त एकच नाही तर अनेक सेन्सर्स असतात. आज आम्ही तुम्हाला या सेन्सर्स आणि त्यांच्या कार्यांबद्दल सांगणार आहोत.
हे सेन्सर एखाद्या वस्तूच्या वेगातील बदलाचा दर किंवा प्रवेग मोजते. तुम्ही चालत असताना तुमची पावले वर जातात आणि पडतात. एक पाऊल टाकल्याने पुढे प्रवेग होतो. तुम्ही खाली पडल्यावर थांबता. फोनचा एक्सेलेरोमीटर हे चक्र मोजतो.
हा सेन्सर फोन आणि तुमच्या चेहऱ्यामधील अंतराचे निरीक्षण करतो. तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की जेव्हा तुम्ही कॉल दरम्यान तुमचा फोन कानावर आणता तेव्हा त्याचा डिस्प्ले बंद होतो. जेव्हा तुम्ही तो कानापासून काढता तेव्हा तो चालू होतो. हे प्रॉक्सिमिटी सेन्सरद्वारे केले जाते.
हे सेन्सर फोनच्या रोटेशनल हालचालींवर लक्ष ठेवते. उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही रेसिंग गेम खेळत असता आणि फोन डावीकडे वळवता तेव्हा कार किंवा बाईक डावीकडे वळते. गेमिंगव्यतिरिक्त, हे वैशिष्ट्य कॅमेरा स्थिरीकरणासाठी देखील उपयुक्त आहे.
ते सभोवतालचा प्रकाश मोजते. जर स्क्रीनभोवती खूप जास्त प्रकाश असेल तर ते ब्राइटनेस वाढवते जेणेकरून वापरकर्ता स्क्रीन स्पष्टपणे पाहू शकेल. त्याचप्रमाणे अंधारात ते स्क्रीनची ब्राइटनेस कमी करते.
जीपीएसचे संपूर्ण कार्य स्थानाशी संबंधित आहे. नेव्हिगेशन असो किंवा ट्रॅकिंग असो, हा सेन्सर उपग्रहाद्वारे स्थान डेटा प्रदान करतो. बॅरोमीटर सेन्सर जीपीएस डेटा अचूकता वाढवतो. उंची निश्चित करण्यास मदत करतो.
तुम्ही तुमच्या फोनवर कंपास वापरला असेल. जुन्या काळातील कंपाससारखा लेआउट असलेला हा फीचर दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करतो. तुमच्या फोनमधील मॅग्नेटोमीटर सेन्सर डिजिटल कंपासच्या योग्य ऑपरेशनसाठी जबाबदार आहे. ते नेव्हिगेशनमध्ये देखील मदत करते.
हा सेन्सर फोन लॉक किंवा अनलॉक करण्यासाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करतो. अनेक स्मार्टफोनमध्ये तो स्क्रीनच्या खाली असतो. तर काहींमध्ये तो पॉवर बटणाजवळ असतो.
