जुने नोकिया फोन वारंवार पडूनही का तुटले नाहीत? जाणून घ्या सिक्रेट...

एकेकाळी मोबाईल फोन मार्केटमध्ये नोकियाचा दबदबा होता. इतर वैशिष्ट्यांसोबतच, नोकिया फोन त्यांच्या टिकाऊपणासाठी ओळखले जात होते.
वारंवार घसरणीनंतरही, हे फोन सुरक्षित राहिले. कंपनीचे जवळजवळ सर्व मॉडेल त्यांच्या टिकाऊपणासाठी प्रसिद्ध होते, परंतु नोकिया 3310 ने स्वतःला वेगळे केले.
एका अहवालानुसार, या मॉडेलने जगभरात 120 दशलक्षाहून अधिक युनिट्स विकले, जे कंपनीच्या अपेक्षांपेक्षा खूपच जास्त आहे. नोकिया ३३१० मध्ये डबल-शेल डिझाइन होते.
त्याचे पुढचे आणि मागचे कव्हर कडक प्लास्टिकचे बनलेले होते. जे पडण्याचा आघात सहजपणे शोषून घेते. कव्हरखाली नायलॉनपासून बनवलेले आणखी एक कव्हर होते.
हे एक प्रकारचे प्लास्टिक आहे जे विशेषतः कठीण नाही, परंतु बरेच टिकाऊ आहे. हा फोन आकाराने लहान होता पण बराच जाड होता. ज्यामुळे तो आधुनिक स्मार्टफोनपेक्षा खूपच मजबूत होता.
आजकाल, स्मार्टफोन्समध्ये स्क्रीन सर्वात वर असते, ज्यामुळे ती पडल्यास तुटण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. नोकियाने स्क्रीन संरक्षणासाठी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला.
नोकिया मोबाईल्समध्ये, स्क्रीन बाह्य सेलच्या अंदाजे 1 मिमी खाली स्थित होती. याचा अर्थ असा की जर फोन पडला तर बाह्य बॉडी स्क्रीनच्या आधी जमिनीवर आदळेल, ज्यामुळे नुकसान टाळता येईल.
त्यांचे फोन अधिक मजबूत करण्यासाठी, नोकियाने अंतर्गत घटक एकत्र सोल्डर केले नाहीत. कंपनीने घटक वेगळे करण्यासाठी स्प्रिंग कनेक्टरचा वापर केला.
ज्यामुळे पडण्याचा परिणाम कमी झाला आणि फोन पुन्हा जोडणे सोपे झाले. नोकियाच्या सुरुवातीच्या फोनमध्ये एकच प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) होता.
यामुळे टिकाऊपणा वाढला आणि उष्णता निर्मिती कमी झाली. जास्त गरम होण्याची क्षमता असल्यामुळे फोनची विश्वासार्हता देखील सुधारली.
