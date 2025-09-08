१० हजार व्ह्यूजसाठी गुगल अ‍ॅडसेन्स किती पैसे देते? जाणून घ्या नेमका आकडा...

Mansi Khambe

गुगल अ‍ॅडसेन्स

आजच्या डिजिटल युगात, प्रत्येकजण इंटरनेटवर कंटेंट तयार करत आहे. त्यातून पैसे कमवू इच्छितो. ब्लॉगिंग असो, वेबसाइट चालवणे असो किंवा यूट्यूब चॅनेल असो, गुगल अ‍ॅडसेन्स हा उत्पन्नाचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत मानला जातो.

१० हजार व्ह्यूज

पण सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे १० हजार व्ह्यूजसाठी गुगल अ‍ॅडसेन्स किती पैसे देते? कमाई कशावर अवलंबून असते?

गुगल अ‍ॅडसेन्सची कमाई

गुगल अ‍ॅडसेन्सची कमाई अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. जसे की तुमचा कंटेंट कोणत्या भाषेत आहे, तुमचे प्रेक्षक कोणत्या देशातून येत आहेत.

वेबसाइट किंवा व्हिडिओ

तुमच्या वेबसाइट किंवा व्हिडिओवर कोणत्या प्रकारची जाहिरात येत आहे आणि ती कोणत्या श्रेणीशी संबंधित आहे.

यूट्यूब चॅनेल

सर्वप्रथम, यूट्यूब चॅनेलबद्दल बोलूया. जर तुमच्या व्हिडिओला १० हजार व्ह्यूज मिळाले तर तुम्ही सरासरी ३०० ते १५०० रुपये कमवू शकता. ही कमाई व्हिडिओच्या विषयावर आणि प्रेक्षकावर अवलंबून असते.

ब्लॉग किंवा वेबसाइट

दुसरीकडे, जर आपण ब्लॉग किंवा वेबसाइटबद्दल बोललो तर १० हजार पेजव्ह्यूजवर अ‍ॅडसेन्सची कमाई ५०० ते २५०० रुपयांपर्यंत असू शकते.

कंटेंट श्रेणी

येथे देखील ही श्रेणी कंटेंट श्रेणी आणि प्रेक्षकावर आधारित आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन सारख्या देशांमधून येणाऱ्या अभ्यागतांना गुगल जास्त जाहिरात दर देते.

सीपीएम आणि सीपीसी

तर भारत आणि शेजारील देशांमधून येणाऱ्या ट्रॅफिकवर हा दर कमी आहे. गुगल अ‍ॅडसेन्सच्या कमाईचे गणित सीपीएम आणि सीपीसी यावर आधारित आहे.

१००० व्ह्यूज

म्हणजेच, जर सरासरी १००० व्ह्यूजसाठी १ डॉलर कमावले तर १० डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ८०० रुपये १० हजार व्ह्यूजसाठी मिळतील.

कंटेंटचा विषय

परंतु जर कंटेंटचा विषय हायप केलेला असेल आणि त्याची गुणवत्ता चांगली असेल, जसे की - विमा, कर्ज, तंत्रज्ञान, तर ही कमाई दुप्पट किंवा तिप्पट होऊ शकते. हाच नियम YouTube लाही लागू होतो.

क्लिक

जर तुमच्या व्हिडिओवर चांगल्या जाहिराती चालत असतील आणि लोक त्यावर क्लिक करत असतील, तर १० हजार व्ह्यूजवर तुमची कमाई अनेक पटींनी वाढू शकते.

कमाई

जर प्रेक्षक लगेचच वगळता येणारी जाहिरात वगळतात, तर कमाई कमी होते. म्हणून जर आपण १० हजार व्ह्यूजसाठी Google Adsense किती पैसे देते याबद्दल बोललो तर उत्तर असे आहे की त्यासाठी कोणतीही निश्चित रक्कम नाही.

कमाईचे रहस्य

ती ३०० ते २५०० रुपये किंवा त्याहूनही अधिक असू शकते. कमाईचे रहस्य तुमच्या कंटेंटच्या गुणवत्तेत, श्रेणीमध्ये आणि प्रेक्षक कुठून येत आहेत यामध्ये लपलेले आहे.

