एखाद्या देशात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यासाठी कोणती सिस्टीम वापरतात? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया

जनरल झेड नेपाळच्या रस्त्यांवर तीव्र निदर्शने करत आहेत. हे निदर्शन आता संसदेपर्यंत पोहोचले आहे. पण यावेळी नेपाळमध्ये झेनजी या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.
नेपाळ सरकारने युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्स सारख्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. ज्यामुळे तरुणांना रील बनवण्यासारखी कामे करता येत नाहीत. म्हणून आता ते रस्त्यावर उतरले आहेत.
पण कधी कोणी असा विचार केला आहे का की जर एखाद्या देशात सोशल मीडियावर बंदी घातली गेली तर फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्स सारखे प्लॅटफॉर्म एका बटणाच्या क्लिकवर बंद होतात का?
कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यापूर्वी, सरकारला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. भारतात, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत हा अधिकार उपलब्ध आहे.
या कलमानुसार, जर सरकारला असे वाटत असेल की एखादे अॅप किंवा वेबसाइट देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या, सामाजिक शांततेच्या किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात काम करत आहे, तर ते ब्लॉक केले जाऊ शकते.
यासाठी, प्रथम प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना नोटीस पाठवली जाते आणि त्यांच्याकडून उत्तर मागितले जाते. जर उत्तर समाधानकारक नसेल, तर बंदी आदेश लागू केला जातो.
तांत्रिक पातळीवर इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि दूरसंचार कंपन्या या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सरकारकडून आदेश मिळाल्यानंतर या कंपन्या त्या प्लॅटफॉर्मचे डोमेन नेम सिस्टम आणि IP अॅड्रेस ब्लॉक करतात.
याचा अर्थ असा की जेव्हा एखादा वापरकर्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूब उघडण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याचे डिव्हाइस संबंधित सर्व्हरपर्यंत पोहोचू शकत नाही. यामुळे, देशभरात प्लॅटफॉर्म आपोआप बंद होतो.
ही प्रक्रिया स्विच किंवा बटण दाबण्याइतकी सोपी नाही. त्यासाठी तांत्रिक टीमना अनेक पातळ्यांवर बदल करावे लागतात. हे बदल संपूर्ण नेटवर्कवर लागू होण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो.
म्हणूनच कधीकधी अॅप बंदीची घोषणा आणि ते प्रत्यक्षात बंद होण्यामध्ये थोडा वेळ लागतो. बंदी लागू झाल्यानंतरही अनेक वेळा लोक VPN वापरून या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात.
VPN द्वारे, इंटरनेट ट्रॅफिक दुसऱ्या देशाच्या सर्व्हरमधून जातो. जिथे तो प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केलेला नसतो. अनेक देशांमध्ये VPN चा गैरवापर कायदेशीर समस्या निर्माण करू शकतो.
