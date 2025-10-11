क्रिकेट मैदान बांधण्यासाठी किती खर्च येतो?

Mansi Khambe
भारतात, क्रिकेट हा फक्त एक खेळ नाही तर एक आवड आहे. म्हणूनच देशाच्या विविध भागात नवीन क्रिकेट स्टेडियम बांधले जात आहेत.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यासाठी किती खर्च येतो? याचे उत्तर जमिनीच्या किमतीपासून ते जागांच्या संख्येपर्यंत अनेक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच हा खर्च लाखो किंवा त्याहूनही अधिक असू शकतो.
कोणत्याही स्टेडियमचा सर्वात महागडा भाग म्हणजे त्याची जमीन. जर स्टेडियम एखाद्या मोठ्या शहरात किंवा महानगर क्षेत्रात बांधले जात असेल तर प्रति एकर जागेची किंमत ४ कोटी ते ५० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
लहान शहरांमध्ये किंवा टियर-२ भागात, या किमती थोड्या कमी असतात. ज्यामुळे एकूण खर्चातील फरक वाढतो. जमीन खरेदी केल्यानंतर, पुढचे मोठे पाऊल म्हणजे बांधकाम.
यामध्ये प्रेक्षकांसाठी बसण्याची व्यवस्था, छताची रचना, खेळपट्टी बांधणी, ड्रेनेज सिस्टीम, फ्लडलाइट्स, डिजिटल स्क्रीन्स, साउंड सिस्टम आणि प्रसारण सुविधांचा समावेश आहे.
डिझाइन, स्थापत्य मान्यता आणि सुरक्षा मानकांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. आजचे स्टेडियम हे फक्त सामने पाहण्याचे ठिकाण राहिलेले नाहीत तर ते कॉर्पोरेट आणि मनोरंजनाचे ठिकाण बनले आहेत.
म्हणूनच, ते व्हीआयपी लाउंज, कॉर्पोरेट बॉक्स, रेस्टॉरंट्स, मीडिया सेंटर्स आणि ड्रेसिंग रूमसारख्या उच्च दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज आहेत. एका लहान क्रिकेट मैदानासाठी, जिथे फक्त स्थानिक सामने खेळले जातात.
साधे टर्फ तयार करण्यासाठी वार्षिक देखभाल खर्च १ लाख ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत असतो. त्याच वेळी, जर आपण एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमबद्दल बोललो तर त्याची किंमत ४०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.
अलिकडेच, बेंगळुरूमधील एका नवीन क्रिकेट स्टेडियमसाठी १६५० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे, जे देशातील सर्वात महागड्या क्रीडा पायाभूत सुविधांमध्ये गणले जाईल.
