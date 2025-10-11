मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! दिवाळीसाठी खरेदी करायला जाण्यापूर्वी, मुंबई पोलिसांचे हे आदेश वाचा...

Mansi Khambe

दिवाळी

गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा आणि दसरा या सणांनंतर, मुंबईतील बाजारपेठा आता दिवाळीच्या खरेदीसाठी सजल्या आहेत. २०२५ च्या दिवाळीच्या खरेदीला सुरुवात होत आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

ड्रोन आणि कंदील

यामुळे मुंबई पोलिसांनी काही नियम जारी केले आहेत. दिवाळीनिमित्त नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, मुंबई पोलिसांनी ड्रोन आणि कंदील उडवण्यास आणि विक्री करण्यास बंदी घातली आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

दंगली

जाळपोळ, दंगली आणि शांतता भंग रोखण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कारवाई होईल. पोलिसांनी मुंबईकरांना सुरक्षित दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

मुंबई पोलीस

दिवाळीच्या दिवशी रस्ते कंदील, दिवे आणि फटाक्यांच्या प्रकाशाने उजळवले जातात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी चर्चा केल्यानंतर, पोलिसांनी दिवाळीसाठी काही नियम जारी केले आहेत.

Diwali Shopping

|

ESakal

कारवाई

उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२३ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. दिवाळीच्या काळात मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले जातात.

Diwali Shopping

|

ESakal

दिव्यांचा वापर

आजकाल ड्रोन आणि दिव्यांचा वापर वाढत्या प्रमाणात झाला आहे. अनेक लोक ड्रोन आणि दिवे उडवताना दिसतात. यामुळे आगीचा आणि मोठ्या अपघातांचा धोका निर्माण होतो.

Diwali Shopping

|

ESakal

बंदी

मुंबई पोलिसांनी ७ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरामोटर्स, हँड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादी विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

अपवाद

या कालावधीत, मुंबई पोलिसांकडून हवाई देखरेख किंवा बृहन्मुंबई पोलिस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) यांच्या लेखी परवानगीने कारवाई करण्यास अपवाद असतील.

Diwali Shopping

|

ESakal

कंदीलवर बंदी

१२ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३० दिवसांसाठी बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कंदील उडवण्यावर पूर्ण बंदी असेल. शिवाय, कंदील साठवण्यास आणि विक्री करण्यासही परवानगी राहणार नाही.

Diwali Shopping

|

ESakal

भारतातील पहिली मालगाडी कधी आणि कुठे धावली?

Freight Train

|

ESakal

येथे क्लिक करा