मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! दिवाळीसाठी खरेदी करायला जाण्यापूर्वी, मुंबई पोलिसांचे हे आदेश वाचा...

गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा आणि दसरा या सणांनंतर, मुंबईतील बाजारपेठा आता दिवाळीच्या खरेदीसाठी सजल्या आहेत. २०२५ च्या दिवाळीच्या खरेदीला सुरुवात होत आहे.
यामुळे मुंबई पोलिसांनी काही नियम जारी केले आहेत. दिवाळीनिमित्त नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, मुंबई पोलिसांनी ड्रोन आणि कंदील उडवण्यास आणि विक्री करण्यास बंदी घातली आहे.
जाळपोळ, दंगली आणि शांतता भंग रोखण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कारवाई होईल. पोलिसांनी मुंबईकरांना सुरक्षित दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.
दिवाळीच्या दिवशी रस्ते कंदील, दिवे आणि फटाक्यांच्या प्रकाशाने उजळवले जातात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी चर्चा केल्यानंतर, पोलिसांनी दिवाळीसाठी काही नियम जारी केले आहेत.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२३ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. दिवाळीच्या काळात मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले जातात.
आजकाल ड्रोन आणि दिव्यांचा वापर वाढत्या प्रमाणात झाला आहे. अनेक लोक ड्रोन आणि दिवे उडवताना दिसतात. यामुळे आगीचा आणि मोठ्या अपघातांचा धोका निर्माण होतो.
मुंबई पोलिसांनी ७ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरामोटर्स, हँड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादी विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली आहे.
या कालावधीत, मुंबई पोलिसांकडून हवाई देखरेख किंवा बृहन्मुंबई पोलिस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) यांच्या लेखी परवानगीने कारवाई करण्यास अपवाद असतील.
१२ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३० दिवसांसाठी बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कंदील उडवण्यावर पूर्ण बंदी असेल. शिवाय, कंदील साठवण्यास आणि विक्री करण्यासही परवानगी राहणार नाही.
