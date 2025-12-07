शरीरात घातलेल्या रॉडमुळे विजेचा धक्का लागण्याचा धोका किती असतो ?

फ्रॅक्चर

बऱ्याचदा एखाद्या मोठ्या अपघातानंतर किंवा फ्रॅक्चरनंतर डॉक्टर हाडाला जोडण्यासाठी हात किंवा पायात इंट्रामेड्युलरी रॉड घालण्याची शिफारस करतात .

हाड आतून मजबूत

ही रॉड हाड आतून मजबूत करते. फ्रॅक्चर नियंत्रित करते. ज्यामुळे जलद आणि योग्यरित्या बरे होते. ज्यांच्याकडे अशी रॉड बसवली जाते त्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो. धातूच्या रॉडमुळे जास्त विद्युत शॉक येतो का ?

महत्वाची गोष्ट

इम्प्लांट केलेल्या रॉड्सबद्दल सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते स्वतः वीज आकर्षित करत नाहीत.

धातूचा रॉड

याचा अर्थ असा की शस्त्रक्रियेनंतर तुमच्या हातामध्ये किंवा पायात धातूचा रॉड घातल्याने आपोआप विजेचा धक्का बसण्याचा धोका वाढत नाही किंवा तुमचा धोका वाढत नाही.

उच्च-व्होल्टेज लाइन

जेव्हा शरीर एखाद्या सक्रिय विद्युत स्रोताच्या संपर्कात येते, जसे की जिवंत वायर, पाण्याचा प्रवाह किंवा उच्च-व्होल्टेज लाइन, तेव्हा सामान्यतः विद्युत शॉक येतो .

तुटलेले भाग

शरीरात रॉडची उपस्थिती विद्युत प्रवाहाची दिशा किंवा वेग आपोआप वाढवत नाही. तुटलेले भाग जागी ठेवण्यासाठी हाडाच्या आतील मज्जा पोकळीत एक धातूचा रॉड घातला जातो.

हाडांना आधार

हा रॉड हाडासोबत भार सामायिक करतो. ज्यामुळे रुग्णाला अधिक जलद चालता येते. हा रॉड सहसा शरीरातील हाडांना आधार देतो.

इंट्रामेड्युलरी रॉड

त्वचेच्या बाहेर नसून हाडाच्या आत एक इंट्रामेड्युलरी रॉड ठेवला जातो. रॉड मज्जा आणि ऊतींनी वेढलेला असतो. शरीरात प्रवाह पसरण्यासाठी सतत आणि सहज वाहणारा मार्ग आवश्यक असतो.

विजेचा धक्का

जो रॉड प्रदान करत नाही. म्हणून जर एखाद्या व्यक्तीला विजेचा धक्का बसला तर त्याचा परिणाम सामान्य व्यक्तीसारखाच असेल.

व्होल्टेज

शरीरात रॉडमुळे होणारा फरक फक्त खूप जास्त व्होल्टेजच्या बाबतीतच किरकोळ असू शकतो आणि तो देखील अगदी सौम्य परिस्थितीत .

