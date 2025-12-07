थायलंडच्या राजांना राम का म्हणतात? या पदवीमागील कारण काय?

Mansi Khambe

थायलंडचा राजा

थायलंडमधील सर्वात मनोरंजक परंपरांपैकी एक म्हणजे त्यांच्या राजांसाठी "राम" हा शब्द वापरणे. याचा अर्थ त्यांच्या राजांना राम ही पदवी दिली जाते.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

सध्याचा राजा दहावा

राम पहिला असो, राम पाचवा असो किंवा सध्याचा राजा दहावा. या पदवीचा शतकानुशतके जुनी धार्मिक संस्कृती, सांस्कृतिक वारसा आणि भारताशी खोल संबंध आहे.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

विष्णूचे सातवे अवतार

हिंदू धर्मात भगवान राम हे विष्णूचे सातवे अवतार आणि एक आदर्श राजा म्हणून पूजले जातात. चक्री राजवंशातील थाई राजांनी देवाची शक्ती, धार्मिकता आणि राजे आध्यात्मिकरित्या भगवान विष्णूशी जोडलेले असतात.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

श्रद्धेचे प्रतिबिंब

या प्राचीन श्रद्धेचे प्रतिबिंब म्हणून हे शीर्षक स्वीकारले. थायलंडची सांस्कृतिक ओळख भारतीय महाकाव्य रामायणाने प्रेरित आहे. थायलंडमध्ये रामायणाला रामकिन म्हणून ओळखले जाते.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

राजेशाही विधींना आकार

या महाकाव्याने थाई कला, साहित्य आणि राजेशाही विधींना आकार दिला आहे. ही परंपरा १७८२ मध्ये चक्री राजवंशाचे संस्थापक राम पहिला म्हणून ओळखले जाणारे राजा बुद्ध योदफा चुलालोके यांनी सुरू केली होती.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

रामाथिबोडी

त्यांनी रामाथिबोडी ही पदवी धारण केली. त्यानंतरच्या प्रत्येक राजाने ही परंपरा चालू ठेवली. थायलंडची माजी राजधानी अयुथया हे भारतातील भगवान रामाचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्याच्या नावावरून नाव देण्यात आले.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

प्रतीकात्मक नाते

अयोध्येशी असलेले हे प्रतीकात्मक नाते भारत आणि आग्नेय आशियामधील शतकानुशतके जुने सांस्कृतिक आदानप्रदान दर्शवते. थाई श्रद्धेमध्ये राजा हा पृथ्वीवरील देवाचा प्रतिनिधी मानला जातो.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

विष्णूचे गुण

शिवाय, थाई श्रद्धेनुसार राजामध्ये भगवान विष्णूचे गुण असतात. राम ही पदवी राजाच्या आध्यात्मिक उंचीला लक्षणीयरीत्या बळकटी देते.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

पाश्चात्य देशांशी संवाद

२० व्या शतकात राजा वजिरवुधने राम पहिला, राम पाचवा, राम तिसरा इत्यादी इंग्रजी क्रमांकन प्रणाली सुरू केली. यामुळे पाश्चात्य देशांशी संवाद साधणे सोपे झाले. परदेशी लोकांना प्रत्येक राजा ओळखणे आणि लक्षात ठेवणे सोपे झाले.

Thailand King Called Ram

|

ESakal

मानवांमध्ये रक्तगट कसे ठरवले जातात?

Blood Group

|

ESakal

येथे क्लिक करा