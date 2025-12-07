थायलंडच्या राजांना राम का म्हणतात? या पदवीमागील कारण काय?

Mansi Khambe
थायलंडमधील सर्वात मनोरंजक परंपरांपैकी एक म्हणजे त्यांच्या राजांसाठी "राम" हा शब्द वापरणे. याचा अर्थ त्यांच्या राजांना राम ही पदवी दिली जाते.
राम पहिला असो, राम पाचवा असो किंवा सध्याचा राजा दहावा. या पदवीचा शतकानुशतके जुनी धार्मिक संस्कृती, सांस्कृतिक वारसा आणि भारताशी खोल संबंध आहे.
हिंदू धर्मात भगवान राम हे विष्णूचे सातवे अवतार आणि एक आदर्श राजा म्हणून पूजले जातात. चक्री राजवंशातील थाई राजांनी देवाची शक्ती, धार्मिकता आणि राजे आध्यात्मिकरित्या भगवान विष्णूशी जोडलेले असतात.
या प्राचीन श्रद्धेचे प्रतिबिंब म्हणून हे शीर्षक स्वीकारले. थायलंडची सांस्कृतिक ओळख भारतीय महाकाव्य रामायणाने प्रेरित आहे. थायलंडमध्ये रामायणाला रामकिन म्हणून ओळखले जाते.
या महाकाव्याने थाई कला, साहित्य आणि राजेशाही विधींना आकार दिला आहे. ही परंपरा १७८२ मध्ये चक्री राजवंशाचे संस्थापक राम पहिला म्हणून ओळखले जाणारे राजा बुद्ध योदफा चुलालोके यांनी सुरू केली होती.
त्यांनी रामाथिबोडी ही पदवी धारण केली. त्यानंतरच्या प्रत्येक राजाने ही परंपरा चालू ठेवली. थायलंडची माजी राजधानी अयुथया हे भारतातील भगवान रामाचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्याच्या नावावरून नाव देण्यात आले.
अयोध्येशी असलेले हे प्रतीकात्मक नाते भारत आणि आग्नेय आशियामधील शतकानुशतके जुने सांस्कृतिक आदानप्रदान दर्शवते. थाई श्रद्धेमध्ये राजा हा पृथ्वीवरील देवाचा प्रतिनिधी मानला जातो.
शिवाय, थाई श्रद्धेनुसार राजामध्ये भगवान विष्णूचे गुण असतात. राम ही पदवी राजाच्या आध्यात्मिक उंचीला लक्षणीयरीत्या बळकटी देते.
२० व्या शतकात राजा वजिरवुधने राम पहिला, राम पाचवा, राम तिसरा इत्यादी इंग्रजी क्रमांकन प्रणाली सुरू केली. यामुळे पाश्चात्य देशांशी संवाद साधणे सोपे झाले. परदेशी लोकांना प्रत्येक राजा ओळखणे आणि लक्षात ठेवणे सोपे झाले.
