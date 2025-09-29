नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी किती पैसे आणि कार्यकर्ते लागतात?

Mansi Khambe
नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी किती पैसे लागतात आणि किमान किती कार्यकर्ते लागतात? हे तुम्हाला माहिती आहे. आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत.
New Political Party Formation
ESakal
भारतासारख्या लोकशाही देशात, कोणताही नागरिक किंवा गट त्यांचे राजकीय विचार आणि विचारसरणी जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतो.
New Political Party Formation
ESakal
यासाठी एक सुस्थापित कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाची मान्यता आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी आयोगाकडे औपचारिक अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
New Political Party Formation
ESakal
हा अर्ज पक्ष स्थापनेच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. येथे, अर्जासोबत १०,००० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट सादर करावा लागतो, जो नोंदणी शुल्क म्हणून स्वीकारला जातो.
New Political Party Formation
ESakal
२०१४ पूर्वी ही रक्कम ५,००० रुपये होती. परंतु त्यानंतर ती वाढवण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी फक्त पैसे भरणे पुरेसे नाही.
New Political Party Formation
Esakal
अर्जात पक्षाचे संविधान, मुख्यालयाचा पत्ता, अध्यक्ष, सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष आणि सदस्य अशा पदाधिकाऱ्यांची यादी देखील आवश्यक असते.
New Political Party Formation
ESakal
नियमांनुसार, नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी, किमान १०० प्राथमिक सदस्यांची यादी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते. या सदस्यांची नावे, पत्ते आणि शपथपत्रे देखील जोडणे आवश्यक आहे.
New Political Party Formation
ESakal
शिवाय, पक्ष नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी, निवडणूक आयोग अर्जदार पक्षाला किमान दोन राष्ट्रीय आणि दोन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यांचा अर्ज प्रकाशित करणे आवश्यक करते.
New Political Party Formation
ESakal
हे प्रकाशन जनतेला किंवा इतर राजकीय पक्षांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी देते. जर कोणतेही आक्षेप दाखल केले गेले नाहीत किंवा आयोगाने ते निराधार मानले तर नवीन पक्षाला नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.
New Political Party Formation
ESakal
नोंदणी आणि मान्यता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. नोंदणीमुळे पक्षाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळतो.
New Political Party Formation
ESakal
परंतु राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्षाचा दर्जा मिळविण्यासाठी, त्याला अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतात. जसे की राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतांच्या किमान 6% मते मिळवणे किंवा विशिष्ट संख्येच्या जागा जिंकणे.
New Political Party Formation
ESakal
खर्चाच्या बाबतीत, ₹१०,००० नोंदणी शुल्काव्यतिरिक्त, पक्ष स्थापन करण्यासाठी कागदपत्रे नोटरी करणे, प्रतिज्ञापत्रे तयार करावे लागते.
New Political party Formation
ESakal
वर्तमानपत्रांमध्ये सूचना प्रकाशित करणे आणि कायदेशीर सल्ला देणे यांचा खर्च देखील येतो. पक्षाच्या तयारी आणि प्रमाणानुसार हे खर्च काही हजारांपासून लाखो रुपयांपर्यंत असू शकतात
New Political party Formation
ESakal
Animal Eyes
ESakal