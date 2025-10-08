पहिले क्रेडिट कार्ड कोणत्या बँकेने जारी केले होते?

Mansi Khambe
आजकाल बहुतेक नोकरदार लोक क्रेडिट कार्ड वापरतात. महिन्याचा शेवट असो किंवा खरेदी असो, ते ते वापरतात. क्रेडिट कार्डमुळे अनेक लोकांचे जीवन सोपे झाले आहे.
Credit Card
ESakal
पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात क्रेडिट कार्ड कधी सुरू झाले आणि पहिले क्रेडिट कार्ड कोणत्या बँकेने जारी केले?
Credit Card
ESakal
भारतात क्रेडिट कार्डचा प्रवास १९८० मध्ये सुरू झाला. जेव्हा सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने पहिले क्रेडिट कार्ड जारी केले. त्याला सेंट्रल कार्ड असे म्हटले गेले. ते व्हिसा नेटवर्क अंतर्गत होते.
Credit Card
ESakal
तेव्हापासून, पेमेंट सिस्टममध्ये लक्षणीयरीत्या विकास झाला आहे. UPI-लिंक्ड डिजिटल कार्डपासून ते आजपर्यंत.रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, भारतात ११ कोटींहून अधिक क्रेडिट कार्ड आहेत.
Credit Card
ESakal
ही कार्डे नियमित कार्ड, प्रवास कार्ड, जीवनशैली कार्ड, इंधन कार्ड, सुरक्षित कार्ड आणि UPI कार्ड अशी आहेत. ग्राहक त्यांच्या गरजा आणि आवडींनुसार कार्ड निवडतात.
Credit Card
ESakal
१९८० मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने पहिले क्रेडिट कार्ड जारी केले. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणामुळे जागतिक बँकिंग संस्थांना भारतात प्रवेश मिळाला.
Credit Card
ESakal
या काळात विमा, फसवणुकीसाठी शून्य दायित्व आणि रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश झाला. २०००-२०१०: इंटरनेट क्रांतीसह, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंगचा एक महत्त्वाचा भाग बनले.
Credit Card
ESakal
आयआरसीटीसी (२००२), मेकमायट्रिप (२००५) आणि फ्लिपकार्ट (२००७) यांनी कार्ड पेमेंटला एक सामान्य पद्धत बनवली. २०१०-२०२०: एनपीसीआयने २०१२ मध्ये रुपे लाँच केले.
Credit Card
ESakal
ज्यामुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये कार्डची पोहोच वाढली. २०२० नंतर: सप्टेंबर २०२२ पर्यंत बाजारात १०० दशलक्ष कार्ड आणि मे २०२५ मध्ये बँकिंग प्रणालीमध्ये १११.२ दशलक्ष सक्रिय क्रेडिट कार्ड.
Credit Card
ESakal
first camera mobile phone
ESakal