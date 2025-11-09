निवडणुकीची शाई नखांवर लावण्याची प्रथा का आहे? ती कधी सुरू झाली?

Mansi Khambe

नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी ऑफ इंडिया

१९५२ मध्ये नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी ऑफ इंडियाने शोधून काढलेले निवडणुकीच्या शाईचे वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांचे काम होते.

सिल्व्हर नायट्रेट

त्याच्या उत्पादनात सिल्व्हर नायट्रेटचा वापर केला जातो. विज्ञान असे सुचवते की, शाईतील सिल्व्हर नायट्रेट शरीरात सोडियमशी संयोग होऊन सोडियम क्लोराईड तयार करते.

निळी शाई

ज्यामुळे निळी शाई काळी होते. पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर ते जाड होते आणि साबण देखील कुचकामी ठरतो. त्याचा संपूर्ण फॉर्म्युला आजही गुप्त आहे.

म्हैसूर पेंट्स अँड वार्निशेस लिमिटेड

नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी ऑफ इंडिया किंवा म्हैसूर पेंट्स अँड वार्निशेस लिमिटेडने ते सार्वजनिक केलेले नाही.

अधिकार

उल्लेखनीय म्हणजे, म्हैसूरस्थित कंपनी वगळता इतर कोणत्याही कंपनीला ही शाई तयार करण्याचा अधिकार नाही.

अमिट शाई

म्हैसूरस्थित हीच कंपनी अनेक दशकांपासून ही अमिट शाई तयार करत आहे. जगभरातील ३५ हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करत आहे.

नकार

१९७१ पर्यंत आणि त्यापूर्वी, बोटावर अमिट शाई लावली जात होती. परंतु दरम्यान, लोकांनी ती वापरण्यास नकार दिल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या.

डाग अप्रिय

वाराणसीतील एका तरुणीने तिच्या लग्नाच्या दिवशी तिच्या बोटावरील डाग अप्रिय दिसत असल्याने ती लावण्यास नकार दिला. ती घासली जाऊ शकते अशी भीती देखील होती.

नियमांमध्ये सुधारणा

त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने १९७१ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा केली. नखांऐवजी नखांवर लावण्याची पद्धत सुरू केली, जेणेकरून नखे वाढताच ती डाग फिकट होईल.

