पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तू तुम्ही फक्त १७०० रुपयांना खरेदी करू शकता, पण कसं? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

ऑनलाइन लिलाव

भारत आणि जगभरातून पंतप्रधानांना मिळालेल्या १,३०० हून अधिक भेटवस्तूंचा ऑनलाइन लिलाव केला जात आहे. हा लिलाव सुरू झाला आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील.

नमामि गंगे मिशन

या लिलावातून मिळणारे पैसे गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठीच्या प्रमुख उपक्रम 'नमामि गंगे मिशन'ला दान केले जातील. हा उपक्रम २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. आता दरवर्षी आयोजित केला जातो.

भेटवस्तूंचा लिलाव

गेल्या सहा वर्षांत ७,००० हून अधिक भेटवस्तूंचा लिलाव करण्यात आला आहे. या लिलावांमधून ₹५०.३३ कोटी (यूएस $१.२ दशलक्ष) पेक्षा जास्त निधी जमा झाला आहे.

राष्ट्रीय कार्याला पाठिंबा

ही संपूर्ण रक्कम नमामि गंगे मिशनला दान करण्यात आली आहे. हा लिलाव लोकांना केवळ काहीतरी खास खरेदी करण्याची संधी देत नाही तर एका राष्ट्रीय कार्याला देखील पाठिंबा देतो.

विविध भेटवस्तूंचा समावेश

यावेळी, लिलावात विविध भेटवस्तूंचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पॅरालिम्पिक २०२४ च्या खेळाडूंच्या वस्तू, देवतांच्या मूर्ती, चित्रे, टोप्या, तलवारी आणि मंदिराच्या वस्तूंचा समावेश आहे.

तुळजा भवानीची मूर्ती

यावेळी सर्वात महागडी वस्तू म्हणजे तुळजा भवानीची मूर्ती, ज्याची सुरुवातीची किंमत ₹१.०३ कोटी आहे. क्रीडाप्रेमींना पॅरालिम्पिक २०२४ च्या पदक विजेत्या निषाद कुमार (रौप्य), अजित सिंग (कांस्य) आणि सिमरन शर्मा (कांस्य) यांचे शूज खरेदी करण्याची संधी देखील मिळेल.

भेटवस्तूंची किंमत

त्यांची सुरुवातीची किंमत ₹७.७० लाख आहे. लिलावासाठी असलेल्या भेटवस्तूंची किंमत ₹१,७०० ते ₹१.०३ कोटी पर्यंत आहे.

पोर्टल

तुम्ही www.pmmementos.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन ऑनलाइन बोली लावू शकता.

खरेदी

येथे, तुम्हाला चित्रे, पुतळे आणि पारंपारिक हस्तकला यासह विविध भेटवस्तू खरेदी करण्याची संधी मिळेल.

