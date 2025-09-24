हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये नेहमी पांढऱ्या चादरी का वापरल्या जातात?

Mansi Khambe
जेव्हा जेव्हा आपण नवीन शहरात जातो तेव्हा आपण अनेकदा हॉटेलमध्ये राहतो आणि लांब रेल्वे प्रवास करतो. प्रवासादरम्यान आपण आपल्या आजूबाजूच्या अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो.
white Blanket
ESakal
परंतु काळजीपूर्वक पाहिल्यास काहीतरी मनोरंजक दिसून येईल. जवळजवळ प्रत्येक हॉटेल रूम आणि ट्रेन बर्थमधील चादरी नेहमीच पांढऱ्या रंगाच्या असतात. असे का असते याचा तुम्हाला कधीच प्रश्न पडला नसेल.
पण प्रश्न असा आहे की, रंगीत चादरींऐवजी फक्त पांढऱ्या चादरी का वापरल्या जातात? खरं तर, हा केवळ योगायोग नाही; त्यामागे अनेक व्यावहारिक आणि मानसिक कारणे आहेत.
स्वच्छता, स्वच्छता, मनःशांती, व्यावसायिक लूक आणि चांगला प्रवासी अनुभव ही हॉटेल्स आणि रेल्वेला पांढऱ्या चादरी वापरण्यास प्रवृत्त करणारी कारणे आहेत. हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये दररोज वापरल्या जाणाऱ्या चादरी स्वच्छ करण्यासाठी ब्लीचिंग ही एक प्रक्रिया आहे.
ब्लीचिंगमुळे रंगीत चादरी हळूहळू फिकट होतात आणि त्या निस्तेज होतात, तर पांढऱ्या चादरी अप्रभावित राहतात. ब्लीच त्यांना पूर्णपणे निर्जंतुक करते आणि दुर्गंधीनाशक देखील करते.
यामुळे पांढऱ्या चादरी स्वच्छ, अधिक स्वच्छ आणि जास्त काळ वापरण्यायोग्य बनतात. पांढऱ्या चादरींवरील कोणतीही घाण किंवा डाग सहज दिसतात. यामुळे हॉटेल किंवा ट्रेनमधील कर्मचाऱ्यांना दूषितता लवकर ओळखता येते.
चादरी बदलता येतात किंवा धुता येतात. याउलट, रंगीत चादरींवरील डाग लपलेले राहू शकतात, ज्यामुळे ते प्रवाशांना अदृश्य होतात, परंतु बॅक्टेरियांसाठी संभाव्य प्रजनन स्थळ बनतात.
पांढरा रंग शांती आणि शांततेचे प्रतीक मानला जातो. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, पांढरा रंग पाहिल्याने मन शांत होते आणि ताण कमी होतो. हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये पांढऱ्या चादरी प्रवाशांना आरामदायी वाटण्यास आणि त्यांचा मूड सुधारण्यास मदत करतात.
म्हणून पांढऱ्या चादरी मानसिक विश्रांती देखील देतात. पांढऱ्या चादरी खोली किंवा ट्रेनच्या डब्यात एकसमान आणि स्वच्छ लूक देतात.
रंगीत चादरींच्या तुलनेत, पांढऱ्या चादरी अधिक व्यावसायिक आणि आलिशान लूक देतात.ज्यामुळे प्रवाशांना स्वच्छ आणि प्रीमियम अनुभव मिळतो.
