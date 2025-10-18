फटाके बनवणारा पहिला माणूस कोण? भारतात विक्रीला कधी सुरूवात झाली?

Mansi Khambe

ली तियान

चीनच्या हुनान प्रांतातील लिउयांग शहरातील रहिवासी ली तियान यांनी बांबूच्या नळीत बारूद भरून पहिला फटाका तयार केला. हे इ.स. ६२१ च्या सुमारास घडले.

फटाक्यांचा शोधकर्ता

ली तियान यांना अजूनही फटाक्यांचा शोधकर्ता म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ चीनमध्ये दरवर्षी फटाके महोत्सवही साजरा केला जातो.

रॉकेट प्रक्षेपण

हळूहळू, लोक केवळ स्फोटांसाठीच नव्हे तर रॉकेट प्रक्षेपणासाठी देखील बारूद वापरण्यास सुरुवात केली. चिनी सैनिक युद्धात त्याचा वापर करत असत.

रंगीबेरंगी फटाके

तर सामान्य लोक सण आणि उत्सवांमध्ये ते पेटवत असत. कालांतराने, ते मनोरंजन आणि कलेचे एक रूप बनले. रात्रीच्या आकाशात रंगीबेरंगी फटाके वाजवण्याची परंपरा येथूनच सुरू झाली.

फटाक्यांचा इतिहास

भारतात फटाक्यांचा इतिहास खूप जुना आहे. १५ व्या शतकाच्या आसपास, जेव्हा मुघल शासकांनी त्यांचा वापर केला तेव्हा गनपावडरवर आधारित फटाक्यांचा वापर सुरू झाला.

लेखी नोंदी

याआधीही आग आणि ठिणग्या निर्माण करणारी उपकरणे अस्तित्वात होती. लेखी नोंदी १५ व्या शतकातील आहेत.

फटाक्यांची दृश्ये

त्या काळातील जुन्या चित्रांमध्येही फटाके आणि फटाक्यांची दृश्ये दाखवली जातात. १५१८ मध्ये, गुजरातमध्ये एका ब्राह्मण जोडप्याच्या लग्नात फटाके वापरण्यात आले.

दारा शिकोह

१६३३ मध्ये शाहजहानचा मुलगा दारा शिकोह याच्या लग्नाच्या चित्रातही फटाके दिसतात. बाबरच्या काळात, भारतात गनपावडरचा वापर शस्त्रे बनवण्यासाठी केला जात असे.

