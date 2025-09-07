राष्ट्रीय महामार्गाची एक लेन किती रुंद असते?

राष्ट्रीय महामार्ग

भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग जाळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी ते महत्त्वाचे मानले जाते.

मोठे राष्ट्रीय महामार्ग

जेव्हा तुम्ही कोणत्याही राज्यात रस्त्याने प्रवास केला असेल तेव्हा तुम्ही कोणत्या ना कोणत्या महामार्गावरून गेला असाल. देशातील प्रत्येक राज्यात मोठे राष्ट्रीय महामार्ग दिसतात.

लेन किती रुंदीची ?

परंतु जेव्हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या लेनच्या रुंदीचा विचार केला जातो तेव्हा ते राज्ये आणि भूगोलानुसार बदलू शकते. राष्ट्रीय महामार्गाची लेन किती रुंदीची आहे? कोणत्या राज्यात त्याची रुंदी कमी आहे? हे माहिती आहे का?

मानक रुंदी

इंडियन रोड काँग्रेस आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, भारतातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या एका लेनची मानक रुंदी ३.५ मीटर निश्चित केली आहे.

चार-लेन महामार्गाची रुंदी

याचा अर्थ असा की दोन-लेन रस्त्याची रुंदी किमान ७ मीटर आणि चार-लेन महामार्गाची रुंदी सुमारे १४ मीटर आहे. ही मानक रुंदी ट्रक, बस आणि मोठ्या वाहनांना सुरक्षितपणे चालविण्यास मदत करते.

रस्ते अरुंद

ही रुंदी सर्व राज्यांमध्ये सर्वत्र सारखी नाही. अनेक डोंगराळ राज्ये आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, भौगोलिक परिस्थितीमुळे रस्ते अरुंद राहतात.

एक लेन फक्त तीन मीटर

उदाहरणार्थ, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या राज्यांमध्ये, अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाची एक लेन फक्त तीन मीटर किंवा त्याहूनही कमी रुंदीची राहते.

रुंदीकरण

डोंगराळ भाग, वळणदार रस्ते आणि जमीन संपादनात अडचणींमुळे येथे रुंदीकरण शक्य नाही. याउलट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या मैदानी आणि औद्योगिक राज्यांमध्ये, महामार्गांची रुंदी पूर्णपणे ३.५ मीटर किंवा त्याहून अधिक मानक ठेवली जाते.

सहा पदरी महामार्गांचे जाळे

येथे चार ते सहा पदरी महामार्गांचे जाळे टाकण्यात आले आहे. जे केवळ वाहतूक सुलभ करत नाही तर राज्यांमधील व्यापार क्रियाकलापांना गती देखील देते.

एक्सप्रेसवे

अनेक राज्यांमध्ये रस्ते तुलनेने अरुंद आहेत. परंतु अहवालांनुसार, एक्सप्रेसवे आणि जास्त वाहतूक असलेल्या मार्गांवर रुंदी 3.75 मीटरपर्यंत वाढवता येते.

