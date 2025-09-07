जन्माला येताच बाळ का रडतं? जाणून घ्या खास कारण

Mansi Khambe
तुम्ही पाहिले असेल की जन्माला येताच बाळं रडू लागतात. बाळाला जन्म देणं हे प्रत्येक पालकांसाठी आनंदाचा क्षण असतो. बाळ जन्माला येताच बाळाच्या रडण्याच्या आवाजाने सर्वजण आनंदी होतात.
पण अशावेळी अनेकांना 'बाळ जन्माला येताच बाळ का रडतं?' असा प्रश्न पडतो. जाणून घ्या या प्रश्नमागचं खास उत्तर
जन्मानंतर बाळ जेव्हा ते गर्भाशयातून बाहेर येतं तेव्हा नवीन जग आणि थंड हवेमुळे बाळाची फुफ्फुसे वाढतात. बाळाला ऑक्सिजन, पोषक आणि तापमान आवश्यक असते, त्यामुळे बाळ रडते.
तसेच बाळांना भूक लागल्यावर किंवा त्यांना उचलून घेण्याची गरज भासल्यास देखील ते रडतात. याशिवाय, जर बाळाने ढेकर दिला नसेल तर तो पोटात हवा अडकल्यामुळे रडू शकतो.
डॉक्टरांच्या माहितीनुसार नवजात बाळाला दिवसातून दोन ते तीन तास रडणे आवश्यक आहे. लहान मुलाचे रडणे शुभ मानले जाते. कारण यामुळे बाळ निरोगी आहे हे सूचित होते.
दुसरीकडे, जर मुल हळू आवाजात रडत असेल, याचा अर्थ असा होतो की त्याला आरोग्य समस्या असू शकतात.
कालांतराने लहान मुले भाषा आणि सामाजिक कौशल्ये विकसित करतात आणि शिकतात, त्यामुळे ते न रडता त्यांच्या गरजा व्यक्त करु शकतात. यामुळे त्यांचे रडणे कमी होते.
जर बाळ रडत नसेल तर ही चिंतेची बाब असू शकते आणि डॉक्टर बाळाची तपासणी करतात.
