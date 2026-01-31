आकस्मित मृत्यूमध्ये वेदना होतात का? विज्ञान काय सांगतं? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

अजित पवार

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झाले. या दुःखद अपघातात उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

भयानक छायाचित्रे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या कथनानंतर लोकांच्या मनात एक प्रश्न वारंवार येत आहेत की, विमान अपघातात मृत्यू कसा होतो? पूर्णपणे जळाल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीला वेदना होतात का?

विमान अपघात

अचानक मृत्यू कसा होतो? विमान अपघातात शरीर राख झाल्यानंतरही वेदना होतात का आणि त्याबद्दल विज्ञान काय म्हणते? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

मेंदू

विज्ञानानुसार, अपघातात शरीराला होणारी वेदना मेंदू किती काळ सक्रिय राहतो यावर अवलंबून असते. विमान अपघातासारख्या घटनांमध्ये आणि धक्क्यामुळे व्यक्ती खूप कमी वेळातच बेशुद्ध होते.

ऑक्सिजन पुरवठा

जर मेंदूला होणारा ऑक्सिजन पुरवठा अचानक खंडित झाला किंवा डोक्याला दुखापत झाली तर वेदना जाणवण्याची क्षमता नष्ट होते.

आग

जर एखादी व्यक्ती आग लागण्यापूर्वी शुद्धीवर असेल तर काही क्षणातच त्यांना जळजळ आणि वेदना जाणवू शकतात.

जोरदार धक्का

मोठ्या स्फोटामुळे उंचीवरून पडणे आणि जोरदार धक्क्यामुळे बहुतेक प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला वेदना जाणवण्यासाठी वेळ मिळत नाही.

मृत्यूचे प्रमुख कारण

विमान अपघातांमध्ये केवळ आगच नाही तर उंचीवरून वेगाने पडणे देखील मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. जेव्हा विमान अनेक फूट उंचीवरून पडते तेव्हा शरीराला होणारा धक्का इतका तीव्र असतो की अंतर्गत अवयवांना गंभीर नुकसान होते.

जीव

अनेक प्रकरणांमध्ये, आग नसली तरीही जीव वाचवता येत नाही. अपघाती मृत्यू ही अशी स्थिती आहे जेव्हा एखादी व्यक्ती अचानक, कोणत्याही चेतावणीशिवाय मरते.

वेळ

रस्ते अपघात, स्फोट, इमारत कोसळणे किंवा विमान अपघात ही सर्व अपघाती मृत्यूची कारणे मानली जातात. या प्रकरणांमध्ये व्यक्तीला पळून जाण्यासाठी वेळ नसतो किंवा परिस्थिती समजून घेण्याची संधी नसते.

