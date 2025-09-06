न्यायालयात न्यायाधीशांना 'माय लॉर्ड' का म्हणतात? वाचा यामागचा नेमका अर्थ...

Mansi Khambe
न्यायालयात न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणतात. तुम्ही बातम्यांमध्ये, चित्रपटांमध्ये आणि वेगवेगळ्या प्रसंगी पाहिले आणि ऐकले असेल की वकिलांसह सर्व अधिकारी न्यायालयात न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणतात.
पण तुम्हाला माहिती आहे का न्यायाधीशांना माय लॉर्ड का म्हणतात आणि हे पहिल्यांदा कधी सुरू झाले? आज आम्ही तुम्हाला यामागील कारण सांगणार आहोत.
न्यायालयात वकील आणि सर्व अधिकारी न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणून संबोधतात. गेल्या काही वर्षांत अनेक न्यायाधीशांनी माय लॉर्ड किंवा लॉर्डशिप म्हणण्यास आक्षेप घेतला आहे.
न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी असेही म्हटले होते की माय लॉर्ड ऐवजी 'सर' हा शब्द वापरता येतो. याआधीही अनेक न्यायाधीशांनी माय लॉर्ड, लॉर्डशिप किंवा युवर ऑनर म्हणण्यास आक्षेप घेतला आहे.
न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे की ही वसाहतवादी काळातील एक प्रथा आहे, जी अजूनही पाळली जात आहे. माय लॉर्ड हा शब्द ब्रिटिश काळापासून वापरला जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना माय लॉर्ड, सर्किट जजेसना युवर ऑनर आणि मॅजिस्ट्रेट जजेसना युवर वर्कशॉप असे संबोधले जाते.
जेव्हा ब्रिटिश काळ भारतात आला तेव्हा येथेही हीच व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड्स आहे आणि लॉर्ड हा शब्द तिथून भारतात आला.
ब्रिटिश गेल्यानंतरही, भारतात त्यांची बरीच संस्कृती कायम होती. न्यायालयीन कक्षात न्यायाधीशांना 'माय लॉर्ड' म्हणण्याची संस्कृती देखील त्यापैकीच एक आहे.
२००६ मध्ये, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने अशा शब्दांना थांबवण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हटले की अशा शब्दांचा वापर वसाहतवादी काळातील प्रथा होती.
परंतु आता हे शब्द वापरू नयेत. परंतु असे असूनही, हे शब्द न्यायालयीन संस्कृतीत अशा प्रकारे प्रवेश केले आहेत की आजही ते त्याच पद्धतीने वापरले जातात.
