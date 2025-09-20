रेल्वे तिकिटांवर लिहिलेल्या WL, RSWL, PQWL, GNWL या कोडचा अर्थ काय?

Mansi Khambe

भारतीय रेल्वेने प्रवास

जेव्हा तुम्ही भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवास करण्यासाठी तिकीट बुक करता किंवा आरक्षण करता तेव्हा पीएनआर क्रमांकाव्यतिरिक्त, तिकिटावर अनेक प्रकारचे कोड देखील छापलेले असतात.

तिकीट कोड

यामध्ये सीएनएफ, आरएसी, डब्ल्यूएल, आरएसडब्ल्यूएल, पीक्यूडब्ल्यूएल, जीएनडब्ल्यूएल सारखे कोड समाविष्ट आहेत. पण या कोड शब्दांचा अर्थ काय आहे? ते किती उपयुक्त ठरू शकतात?

पीएनआर क्रमांक

जेव्हा तुम्ही रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे तिकीट बुक करता तेव्हा तुम्हाला १०-अंकी पीएनआर क्रमांक मिळतो. हा एक अद्वितीय कोड क्रमांक आहे. ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या तिकिटाची माहिती जाणून घेऊ शकता.

WL (वेटिंग लिस्ट)

हा कोड वेटिंग लिस्ट तिकिटांवर लिहिलेला असतो. ही सर्वात सामान्य प्रकारची वेटिंग लिस्ट आहे. ती कन्फर्म होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

RSWL (रोड साईड वेटिंग लिस्ट)

जेव्हा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टेशनसाठी किंवा ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनजवळ असलेल्या स्टेशनसाठी बर्थ बुक केला जातो. तेव्हा तिकिटावर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टेशनची वेटिंग लिस्ट लिहिलेली असते. अशा वेटिंग तिकिटात कन्फर्म होण्याची शक्यता खूप कमी असते.

आरक्यूडब्ल्यूएल (रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट)

जेव्हा एका इंटरमीडिएट स्टेशनवरून दुसऱ्या इंटरमीडिएट स्टेशनसाठी तिकीट बुक केले जाते. जर ते जनरल कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा किंवा पूल्ड कोट्याअंतर्गत नसेल, तर ते रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्टमध्ये पाठवले जाते.

आरएसी (रद्द करण्याविरुद्ध आरक्षण)

आरएसीमध्ये, एकाच बर्थवरून दोन प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी आहे. जर ज्या प्रवाशांची तिकिटे कन्फर्म झाली आहेत त्यांनी प्रवास केला नाही, तर त्यांची बर्थ इतर प्रवाशांना आरएसी म्हणून दिली जाते.

CNF (कन्फर्म)

जर तुमच्या आरक्षण तिकिटावर CNF लिहिले असेल आणि बर्थ वाटप झाला नसेल. तर याचा अर्थ तुमची सीट कन्फर्म झाली आहे. चार्ट तयार झाल्यानंतर सीट नंबर वाटप केला जाईल.

CAN (रद्द करा)

जेव्हा तुम्ही तुमचे तिकीट रद्द करता तेव्हा त्यानंतर येणाऱ्या प्रिंटआउटवर CAN लिहिलेले असते. याचा अर्थ प्रवाशाचे तिकीट रद्द झाले आहे.

जीएनडब्ल्यूएल (जनरल वेटिंग लिस्ट)

जेव्हा एखादा प्रवासी त्याचे कन्फर्म तिकीट रद्द करतो तेव्हा जनरल वेटिंग लिस्ट तिकिटे दिली जातात. ही सर्वात सामान्य प्रकारची वेटिंग लिस्ट आहे. यात कन्फर्म होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

TQWL (तत्काळ कोटा प्रतीक्षा यादी)

ही तत्काळ तिकिटांची प्रतीक्षा यादी आहे. जर तत्काळ बुकिंग केल्यानंतर नाव प्रतीक्षा यादीत आले तर स्थिती TQWL दर्शवते. ते निश्चित होण्याची शक्यता खूप कमी असते.

PQWL (पूल कोटा प्रतीक्षा यादी)

पूल्ड कोटा अंतर्गत प्रतीक्षा यादी सामान्य प्रतीक्षा यादीपासून वेगळी तयार केली जाते. त्यात ट्रेनच्या मूळ स्थानकापासून ते गंतव्यस्थानापर्यंतच्या स्थानकांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती असते.

RLWL (रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट)

रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्टमध्ये कन्फर्म होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. हा लहान स्टेशन्सचा बर्थ कोटा आहे. या इंटरमीडिएट स्टेशन्सवरील वेटिंग बर्थना RLWL दर्जा दिला जातो.

NOSB (नो सीट बेअरथ)

१२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून बालभाडे आकारले जाते. परंतु त्यांना जागा दिल्या जात नाहीत. अशा परिस्थितीत, PNR स्थिती NOSB दर्शवते.

रेल्वे तिकीट आरक्षणादरम्यान REGRET चा अर्थ काय आहे?

