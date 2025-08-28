इंग्रजीत वेळ सांगताना आपण 'O'clock' का म्हणतो? जाणून घ्या 'O' क्लॉकचा अर्थ...

"o'clock" मधील "o" चा अर्थ काय आहे? हा प्रश्न सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म थ्रेडवर कोणीतरी विचारला होता. ज्यामुळे सर्वांनाच गोंधळात टाकले गेले.

ओमेगा

ते असे का म्हटले जाते हे फार कमी लोकांना माहित होते. "o" हे अक्षर अनेक अर्थांशी जोडले गेले होते. ज्यात "शून्य", "ओमेगा" आणि "ओइडा" यांचा समावेश होता.

वृद्ध व्यक्ती

जो व्हिएनीजमध्ये "वृद्ध व्यक्ती" साठी वापरला जातो. परंतु अनेकांना खरा अर्थ काय आहे हे समजले. जेव्हा लोकांनी पहिल्यांदा वेळ सांगितली तेव्हा त्यांनी अनेक मार्ग वापरले.

O क्लॉक

ज्यातून "O क्लॉक" हा शब्द उगम झाला. घड्याळ हा त्यापैकी एक होता. १२ व्या शतकात, जेव्हा घड्याळे इतकी सामान्य नव्हती. तेव्हा लोक वेळ सांगण्यासाठी अनेक मार्ग वापरत होते.

घड्याळे

सूर्याचा संदर्भ बिंदू म्हणून वापर केला जात असे. परंतु, सूर्याचा वेळ घड्याळाच्या वेळेपेक्षा वेगळा होता आणि हंगामी होता. तरीही, घड्याळांपेक्षा वेगळे, घड्याळे वेळेचे समान विभाजन करत असत.

सौर वेळ

कोणीतरी घड्याळाच्या वेळेबद्दल बोलत आहे हे दर्शविण्यासाठी (सौर वेळेच्या विरूद्ध), " 'O' क्लॉक" वापरले जात असे. उदाहरणार्थ, जर कोणी वेळ विचारली तर ते म्हणतील, "नऊ 'O' क्लॉक आहेत," जे "नऊ वाजले" असे बदलले.

अधिक गतीमान

गिझमोडोच्या मते, १८ व्या शतकात " 'O' क्लॉक" या स्वरूपाचा वापर अधिक गतीमान झाला. " 'O' क्लॉक" हा शब्द बराच काळ टिकून आहे. जरी तो आता स्पष्टपणे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

सूर्याची स्थिती

कारण आता आपण बहुतेक परिस्थितींमध्ये सूर्याच्या स्थितीनुसार वेळ सांगतो, परंतु घड्याळावरील वेळेनुसार. पण अजूनही असे लोक आहेत ज्यांना याची माहिती नाही.

OK

पण असे इतरही काही शब्द आहेत जे "o" चा अर्थ काय आहे हे न कळता वापरले जातात, जसे की "OK"

