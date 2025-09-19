रेल्वे तिकीट आरक्षणादरम्यान REGRET चा अर्थ काय आहे?

देशाची जीवनरेखा

भारतीय रेल्वेला देशाची जीवनरेखा म्हटले जाते. दररोज लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. अनेक वेळा तिकीट बुकिंग किंवा आरक्षण करताना पश्चात्ताप होतो आणि एनआर दाखवू लागतो म्हणजेच जागा नाही.

ट्रेनबद्दल REGRET

रेल्वेच्या नियमांनुसार, एखाद्या ट्रेनबद्दल REGRET झाल्यानंतर, प्रतीक्षा यादीतही त्या ट्रेनमध्ये आरक्षण मिळू शकत नाही. असे का घडते? रेल्वेमध्ये REGRET म्हणजे काय ते जाणून घेऊया...

मेल आणि एक्सप्रेस

भारतीय रेल्वे अंतर्गत धावणाऱ्या सामान्य, मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. जेणेकरून प्रवासी आगाऊ तिकिटे बुक करू शकतील. जागा राखीव ठेवू शकतील.

आरक्षण

कन्फर्म तिकिटांवर आरामात प्रवास करू शकतील. कोरोना संकटामुळे रेल्वे सध्या राखीव गाड्या चालवत आहे. त्यामुळे आरक्षण करणे अनिवार्य आहे.

निश्चित कोटा

आरक्षित गाड्यांमध्ये प्रत्येक वर्गासाठी एक निश्चित कोटा असतो. ज्या अंतर्गत प्रथम कन्फर्म तिकिटे दिली जातात. त्यानंतर, रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन (RAC) म्हणजेच RAC तिकीट उपलब्ध होते.

वेटिंग तिकीट

RAC ची मर्यादा संपल्यानंतरही वेटिंग तिकीट उपलब्ध होते. त्या ट्रेनच्या एकूण जागांच्या आधारे RAC आणि वेटिंगची संख्या निश्चित केली जाते.

REGRET

परंतु RAC सोबत, वेटिंग तिकिटांची देखील एक मर्यादा असते, जी सर्व गाड्यांमध्ये वेगळी असू शकते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा वेटिंग तिकिटाची निश्चित मर्यादा संपते. तेव्हा त्या ट्रेनचे तिकीट REGRET होते.

बुकिंग क्लर्क

याचा अर्थ असा की आता त्या ट्रेनमध्ये आरक्षण करता येत नाही. ट्रेनमध्ये तिकिटे बुक करताना, रिझर्व्हेशन काउंटरवरील बुकिंग क्लर्क NR म्हणजेच नो रूम नावाचा कोड वापरतो.

नो रूम

सामान्य भाषेत याला नो रूम म्हणतात, परंतु याचा अर्थ असा की तुम्हाला त्या ट्रेनमध्ये वेटिंग लिस्टवर देखील तिकीट मिळू शकत नाही.

