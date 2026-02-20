चंद्र कोणत्या ग्रहाच्या तुकड्यांपासून तयार झाला? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
चंद्राने शतकानुशतके मानवांना आकर्षित केले आहे. ग्रहांच्या निर्मितीच्या एका सुप्रसिद्ध सिद्धांतानुसार, चंद्राची उत्पत्ती थिया नावाच्या मंगळाच्या आकाराच्या जुन्या ग्रहाच्या अवशेषांपासून झाली आहे.
शास्त्रज्ञ जायंट इम्पॅक्ट गृहीतकाला जोरदार समर्थन देतात, ज्यामध्ये असे सूचित केले आहे की थेआ नावाचा मंगळाच्या आकाराचा ग्रह सुमारे ४.५ अब्ज वर्षांपूर्वी सुरुवातीच्या पृथ्वीशी टक्करला होता.
हा एक किरकोळ आघात नव्हता तर ग्रह-प्रमाणात टक्कर होती ज्यामुळे प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडली. यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा मोठा भाग वितळला. मोठ्या प्रमाणात खडक अवकाशात बाहेर पडले.
टक्कर झाल्यानंतर थेआ ग्रह पूर्णपणे नष्ट झाला नाही. असे मानले जाते की त्याचा दाट लोखंडी गाभा वितळलेल्या पृथ्वीमध्ये बुडाला आणि पृथ्वीच्या स्वतःच्या गाभ्यामध्ये विलीन झाला.
या गाभ्याचे विलीनीकरण कदाचित पृथ्वीच्या अंतर्गत रचनेत योगदान देत असेल आणि आपल्या ग्रहाच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या ताकदीवर परिणाम करत असेल.
भूगर्भीय संशोधनातून असे दिसून येते की, थेआच्या आवरणाचे अवशेष अजूनही पृथ्वीवर अस्तित्वात आहेत. हे दाट प्रदेश लार्ज लो व्हेलोसिटी प्रोव्हिन्स म्हणून ओळखले जातात.
ते आफ्रिका आणि पॅसिफिक महासागराच्या खाली आहेत. या टक्करमुळे पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत वितळलेले खडक आणि धूळ मोठ्या प्रमाणात पसरले.
कालांतराने गुरुत्वाकर्षणाने हे मलबे एकत्र ओढले. हळूहळू चंद्र तयार झाला. संशोधकांचा असा अंदाज आहे की ही धडक सुमारे ४५ अंशांच्या कोनात झाली. हा विशिष्ट कोन महत्त्वाचा होता.
ज्यामुळे पृथ्वी पूर्णपणे नष्ट न होता पुरेशी सामग्री कक्षेत पाठवता आली. या सिद्धांताला पाठिंबा देणारा सर्वात मजबूत पुरावा म्हणजे पृथ्वी आणि चंद्राच्या खडकांची जवळजवळ एकसारखी रासायनिक रचना.
शिवाय या टक्करमुळे कार्बन, नायट्रोजन आणि सल्फरसारखे जीवनावश्यक घटक पृथ्वीवर आले असावेत.
