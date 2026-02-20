चंद्र कोणत्या ग्रहाच्या तुकड्यांपासून तयार झाला? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

चंद्राची उत्पत्ती

चंद्राने शतकानुशतके मानवांना आकर्षित केले आहे. ग्रहांच्या निर्मितीच्या एका सुप्रसिद्ध सिद्धांतानुसार, चंद्राची उत्पत्ती थिया नावाच्या मंगळाच्या आकाराच्या जुन्या ग्रहाच्या अवशेषांपासून झाली आहे.

Moon Origin

|

ESakal

जायंट इम्पॅक्ट

शास्त्रज्ञ जायंट इम्पॅक्ट गृहीतकाला जोरदार समर्थन देतात, ज्यामध्ये असे सूचित केले आहे की थेआ नावाचा मंगळाच्या आकाराचा ग्रह सुमारे ४.५ अब्ज वर्षांपूर्वी सुरुवातीच्या पृथ्वीशी टक्करला होता.

Moon Origin

|

ESakal

ऊर्जा

हा एक किरकोळ आघात नव्हता तर ग्रह-प्रमाणात टक्कर होती ज्यामुळे प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडली. यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा मोठा भाग वितळला. मोठ्या प्रमाणात खडक अवकाशात बाहेर पडले.

Moon Origin

|

ESakal

थेआ ग्रह

टक्कर झाल्यानंतर थेआ ग्रह पूर्णपणे नष्ट झाला नाही. असे मानले जाते की त्याचा दाट लोखंडी गाभा वितळलेल्या पृथ्वीमध्ये बुडाला आणि पृथ्वीच्या स्वतःच्या गाभ्यामध्ये विलीन झाला.

Moon Origin

|

ESakal

योगदान

या गाभ्याचे विलीनीकरण कदाचित पृथ्वीच्या अंतर्गत रचनेत योगदान देत असेल आणि आपल्या ग्रहाच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या ताकदीवर परिणाम करत असेल.

Moon Origin

|

ESakal

लार्ज लो व्हेलोसिटी प्रोव्हिन्स

भूगर्भीय संशोधनातून असे दिसून येते की, थेआच्या आवरणाचे अवशेष अजूनही पृथ्वीवर अस्तित्वात आहेत. हे दाट प्रदेश लार्ज लो व्हेलोसिटी प्रोव्हिन्स म्हणून ओळखले जातात.

Moon Origin

|

ESakal

पॅसिफिक महासागर

ते आफ्रिका आणि पॅसिफिक महासागराच्या खाली आहेत. या टक्करमुळे पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत वितळलेले खडक आणि धूळ मोठ्या प्रमाणात पसरले.

Moon Origin

|

ESakal

गुरुत्वाकर्षण

कालांतराने गुरुत्वाकर्षणाने हे मलबे एकत्र ओढले. हळूहळू चंद्र तयार झाला. संशोधकांचा असा अंदाज आहे की ही धडक सुमारे ४५ अंशांच्या कोनात झाली. हा विशिष्ट कोन महत्त्वाचा होता.

Moon Origin

|

ESakal

सिद्धांत

ज्यामुळे पृथ्वी पूर्णपणे नष्ट न होता पुरेशी सामग्री कक्षेत पाठवता आली. या सिद्धांताला पाठिंबा देणारा सर्वात मजबूत पुरावा म्हणजे पृथ्वी आणि चंद्राच्या खडकांची जवळजवळ एकसारखी रासायनिक रचना.

Moon Origin

|

ESakal

पृथ्वी

शिवाय या टक्करमुळे कार्बन, नायट्रोजन आणि सल्फरसारखे जीवनावश्यक घटक पृथ्वीवर आले असावेत.

Moon Origin

|

ESakal

दारूसोबत नेहमी नमकीन पदार्थ का खातात? गोड पदार्थ खाल्ल्याने नशा दुप्पट होते का? जाणून घ्या सत्य...

Does sweet food increase intoxication

|

ESakal

येथे क्लिक करा