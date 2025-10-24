तुम्हाला Photo, Image आणि Picture यांच्यातील खरा फरक माहित आहे का?

Mansi Khambe

कॅमेरा

जेव्हा आपण कॅमेऱ्याने काहीही क्लिक करतो तेव्हा आपण त्याला फोटो, प्रतिमा किंवा चित्र म्हणतो.

प्रतिमा

काही जण त्याला फोटो म्हणतात. तर काही जण प्रतिमा किंवा चित्र म्हणतात.

फरक

पण प्रत्यक्षात या तिघांमध्ये फरक आहे. याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

फोटो

तुम्ही कोणत्याही चित्राला फक्त तेव्हाच फोटो म्हणू शकता जेव्हा ते कॅमेरा किंवा फोटोकॉपीअरने काढलेले दृश्य असेल.

एआय व्हिज्युअल

संगणक किंवा कोणत्याही एआय व्हिज्युअलद्वारे सुधारित केलेल्या - कोणत्याही दृश्य वस्तूला प्रतिमा म्हणतात.

चित्र

चित्राला हिंदीमध्ये चित्र म्हणतात. जर तुम्ही कागदावर रंगवले किंवा संगणकावर स्वतः चित्र तयार केले तर त्याला चित्र म्हणतात.

छायाचित्र

तर छायाचित्र म्हणजे प्रकाशसंवेदनशील पृष्ठभागावर पडणाऱ्या प्रकाशामुळे तयार होणारी प्रतिमा. ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेला छायाचित्रण म्हणतात.

फोटोग्राफिक

हे पारंपारिकपणे फोटोग्राफिक फिल्मवर किंवा आधुनिक डिजिटल कॅमेऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर वापरून केले जाते.

