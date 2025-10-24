मुस्लिम अस्सलामु अलैकुम का म्हणतात? याचा नेमका अर्थ काय?

Mansi Khambe

अस्सलामु अलैकुम

जेव्हा मुस्लिम एकमेकांना भेटतात तेव्हा ते "अस्सलामु अलैकुम" म्हणतात. तर चला "अस्सलामु अलैकुम" म्हणण्याचा अर्थ काय आहे ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया...

अरबी अभिवादन

मुस्लिम "अस्सलामु अलैकुम" म्हणतात कारण ते एक अरबी अभिवादन आहे. ज्याचा अर्थ "तुमच्यावर शांती असो." असं आहे.

आशीर्वाद मागण्याचा एक मार्ग

हे अभिवादन अल्लाहकडून इतरांसाठी शांती, संरक्षण आणि आशीर्वाद मागण्याचा एक मार्ग आहे. ते मुस्लिमांमध्ये प्रेम आणि एकता वाढवते.

अभिवादन

मुस्लिमांसाठी एकमेकांना अभिवादन करण्यासाठी आणि सद्भावना व्यक्त करण्यासाठी एक मानक वाक्यांश आहे.

इच्छा

याचा अर्थ केवळ "तुमच्यावर शांती असो" असा नाही तर अल्लाहकडून संरक्षण, दया आणि आशीर्वाद मिळण्याची इच्छा देखील आहे.

मुस्लिम समुदायात आदर

ही एखाद्या व्यक्तीच्या शांती, सुरक्षितता आणि अल्लाहकडून आशीर्वाद मिळावा यासाठी केलेली प्रार्थना आहे. मुस्लिम समुदायात आदर, एकता आणि प्रेम वाढविण्यासाठी वापरली जाते.

एकता आणि प्रेम

याचे अनेक धार्मिक महत्त्व आहेत. ज्यामध्ये एकमेकांसाठी शांती आणि संरक्षणासाठी अल्लाहला प्रार्थना करणे आणि समुदायातील सदस्यांमध्ये एकता आणि प्रेम व्यक्त करणे समाविष्ट आहे.

वा अलैकुम अस-सलाम

शांती आणि संरक्षणाची इच्छा जेव्हा एखादा मुस्लिम "अस्सालामु अलैकुम" म्हणतो, तेव्हा ते दुसऱ्या व्यक्तीवर अल्लाहकडून शांती आणि संरक्षणाची इच्छा करतात. प्रतिसादात "वा अलैकुम अस-सलाम" असा होतो.

इस्लामी ऐक्याचे प्रतिनिधित्व

ज्याचा अर्थ "आणि तुमच्यावर शांती असो." हे इस्लामी ऐक्याचे प्रतिनिधित्व करते. हे अभिवादन मुस्लिमांना आठवण करून देते की ते एका समुदायाचा भाग आहेत आणि ते मित्र आहेत. अनोळखी नाहीत.

संवाद साधण्याचा मार्ग

मुस्लिम आणि गैर-मुस्लिम दोघांशीही आदराने संवाद साधण्याचा हा एक मार्ग आहे. या अभिवादनाचा उल्लेख कुराणातही आहे आणि पैगंबर मुहम्मद यांनी शांती पसरवण्याच्या सूचनेसह त्याची सुरुवात केली.

