पुस्तके नेहमी चौकोनी आकारात का असतात?

Mansi Khambe
तरीही जेव्हा आपण पारंपारिक पुस्तकांबद्दल बोलतो तेव्हा त्यांचा आकार नेहमीच चौरस असतो. आजूबाजूच्या अनेक गोष्टी गोल किंवा इतर आकाराच्या असतात.
Books
ESakal
परंतु पुस्तकांच्या बाबतीत चौरस आकार का स्वीकारला गेला? हे तुम्हाला माहिती आहे का? आज आम्ही याचे कारण सांगणार आहोत.
पुस्तकांचा चौकोनी आकार वाचणे अत्यंत सोपे करतो. वाचताना आपण अनेकदा एका हाताने पुस्तक धरतो आणि दुसऱ्या हाताने पाने उलटतो. चौकोनी आकार ही प्रक्रिया सुलभ करतो आणि पुरेशी जागा प्रदान करतो.
याशिवाय, चौकोनी पुस्तके उघडणे आणि बंद करणे देखील अत्यंत सोयीस्कर आहे. चौकोनी पुस्तके साठवणे खूप सोपे आहे. त्यांचा आकार असा आहे की ती एकमेकांवर सहजपणे रचता येतात, ज्यामुळे जागा वाचते.
जर पुस्तके चौकोनी असतील तर कपाटात किंवा शेल्फमध्ये जास्त पुस्तके ठेवता येतात. याशिवाय, चौकोनी आकारामुळे पुस्तके शोधणे आणि बाहेर काढणे खूप सोपे होते. कारण ती एकसारख्या आकाराची असतात.
चौकोनी पुस्तके बनवणे खूप सोपे आणि स्वस्त आहे. बहुतेक कागद चौकोनी आकाराचे असतात, ज्यामुळे पुस्तक बनवताना कागदाचा अपव्यय कमी होतो.
चौकोनी पुस्तके तयार करणे देखील स्वस्त आहे. म्हणून ही पुस्तके स्वस्त आणि किफायतशीर आहेत. चौकोनी पुस्तकांचा वापर ऐतिहासिकदृष्ट्या देखील योग्य होता.
प्राचीन काळात, जेव्हा पुस्तके हाताने लिहिली जात असत तेव्हा आयताकृती आकार सर्वोत्तम मानला जात असे. या आकाराच्या कागदावर लिहिणे सोपे होते.
अनेक कागद जोडून पुस्तक बनवणे देखील सोपे होते. या कारणास्तव, चौकोनी पुस्तके लोकप्रिय झाली.
