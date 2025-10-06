रेल्वे स्थानकावर औषधांची दुकाने का नसतात?

Mansi Khambe
भारतात, रेल्वे हे केवळ वाहतुकीचे साधन नाही तर ती जीवनवाहिनी मानली जाते. दररोज लाखो लोक ट्रेनने प्रवास करतात आणि रेल्वे स्थानकावर थांबतात.
स्टेशनवर चहा, कॉफी, नाश्ता, पाण्याच्या बाटल्या, पुस्तके आणि इतर अनेक आवश्यक वस्तू सहज उपलब्ध असतात.
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, इतक्या गर्दीच्या आणि आवश्यक वस्तूंनी भरलेल्या ठिकाणी, मेडिकल स्टोअर का नाही? हा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात येतो.
औषधे विकणे ही फक्त साधी बाब नाही. त्यासाठी कडक कायदेशीर आवश्यकता आणि नियम आहेत. औषधे नेहमीच योग्य तापमानात आणि सुरक्षित ठिकाणी साठवली पाहिजेत.
प्रत्येक मेडिकल स्टोअरमध्ये परवानाधारक फार्मासिस्ट असणे आवश्यक आहे. रेल्वे स्थानकासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी हे नियम लागू करणे सोपे नाही. बनावट औषधांचा प्रसार आणि त्यांचा गैरवापर रोखणे हे देखील एक मोठे आव्हान आहे.
दुसरे कारण म्हणजे नफा. दुकानाचे भाडे आणि ऑपरेटिंग खर्च जास्त असल्याने स्टेशनवर उपलब्ध असलेली इतर उत्पादने बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांपेक्षा महाग आहेत.
त्यामुळे, औषधांच्या किमती वाढवणे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या शक्य नाही. याशिवाय, प्रवासी प्रवासापूर्वी त्यांची आवश्यक औषधे खरेदी करतात आणि ती त्यांच्यासोबत ठेवतात असेही आढळून आले आहे.
अशा परिस्थितीत, स्टेशनवर मेडिकल स्टोअर चालवणे हा अनेकदा तोट्याचा उपक्रम ठरू शकतो. याचा अर्थ असा नाही की रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेकडे लक्ष देत नाही.
जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख स्थानकावर प्रथमोपचार कक्ष किंवा वैद्यकीय चौकी असते, ज्यामध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी आणि डॉक्टर असतात जे आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना त्वरित प्रथमोपचार देतात.
गंभीर प्रकरणांमध्ये, जवळच्या रुग्णालयाशी देखील संपर्क साधला जातो. रेल्वे प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी सुरक्षित आणि वेळेवर रेल्वे सेवा सुरू ठेवणे आहे.
स्थानकांवर फार्मसी स्टोअर्स उघडण्यास परवानगी दिल्यास अतिरिक्त प्रशासकीय आणि सुरक्षा जबाबदाऱ्या वाढतील.
