भारताला उपखंड का म्हणतात?

दक्षिण आशियात स्थित भारत त्याच्या समृद्ध संस्कृती, गौरवशाली इतिहास आणि उत्साही परंपरांसाठी प्रसिद्ध आहे. भौगोलिकदृष्ट्या, भारत विविधतेने नटलेला आहे.
उत्तरेला हिमालयीन पर्वतरांगा, विस्तीर्ण मैदाने, खोल नद्या, वाळवंट आणि घनदाट जंगले आणि दक्षिणेला हिंदी महासागराच्या काठावर एक लांब किनारा आहे.
भारताचा भूभाग केवळ मोठा नाही तर उर्वरित आशियापेक्षा वेगळा देखील आहे. या वैशिष्ट्यामुळेच तो उपखंड म्हणून ओळखला जातो. भारताला प्रत्यक्षात उपखंड का म्हटले जाते ते पाहूया.
प्रथम, आपल्याला उपखंड म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. उपखंड म्हणजे एक मोठा, वेगळा भूभाग जो खंडाचा भाग आहे परंतु पर्वत किंवा महासागर यासारख्या प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे त्यापासून वेगळा आहे.
भारत हा अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागराने वेढलेला एक मोठा त्रिकोणी द्वीपकल्प आहे. उत्तरेकडील हिमालय हा एक प्रमुख नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करतो, जो त्याला उर्वरित आशियापासून वेगळे करतो.
भारत त्याच्या स्वतःच्या टेक्टोनिक प्लेटवर वसलेला आहे, ज्याला भारतीय प्लेट म्हणतात. ही प्लेट प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना पासून तुटली.
लाखो वर्षांपासून, ही प्लेट उत्तरेकडे सरकली आणि युरेशियन प्लेटशी टक्कर होऊन हिमालय तयार झाला. शिवाय, भारताच्या विशाल आकारमानामुळे आणि एकाकीपणामुळे संस्कृती, भाषा आणि धर्मांची असाधारण विविधता निर्माण झाली आहे.
जी संपूर्ण खंडापेक्षा खूपच जास्त आहे. उपखंडात शेकडो भाषा, असंख्य वांशिक गट आणि अनेक धर्म आहेत.
