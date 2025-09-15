हॉटेलमध्ये घड्याळ नसण्यामागील मोठे रहस्य काय?

Mansi Khambe

सहल

जेव्हा जेव्हा आपण सुट्टीवर जातो किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या सहलीसाठी हॉटेलमध्ये राहतो तेव्हा आपण त्या ठिकाणाची स्वच्छता, व्यवस्था आणि सजावटीकडे नक्कीच लक्ष देतो.

Clock In Hotel

|

ESakal

हॉटेलमध्ये घड्याळ

पण एक गोष्ट अशी आहे जी अनेकदा आपल्या नजरेतून सुटते. ती म्हणजे खोलीत घड्याळ नसणे. तुमच्या लक्षात आले असेल की बहुतेक हॉटेल्समध्ये भिंतीवर घड्याळ किंवा टेबलावर अलार्म घड्याळ नसते.

Clock In Hotel

|

ESakal

योगायोग

हा केवळ योगायोग नाही तर त्यामागे एक विशेष कारण लपलेले आहे. जे फार कमी लोकांना माहिती आहे. हॉटेलमध्ये राहण्याचा मुख्य उद्देश आराम आणि विश्रांती आहे.

Clock In Hotel

|

ESakal

हॉटेल मालक

जेव्हा तुम्ही घड्याळाकडे पाहता तेव्हा तुमच्या मनात सतत वेळेचा दबाव असतो. कधी उठायचे, कधी निघायचे, बैठक कधी आहे. हॉटेल मालकांना हा दबाव दूर करायचा असतो.

Clock In Hotel

|

ESakal

आराम

म्हणूनच घड्याळ खोलीतून काढून टाकले जाते. जेणेकरून तुम्हाला मोकळे वाटेल आणि तुम्हाला हवा तोपर्यंत आराम करता येईल.

Clock In Hotel

|

ESakal

नाश्ता

घड्याळ नसल्याने, पाहुण्यांना लवकर उठण्याची किंवा नाश्ता करण्याची काळजी करण्याची गरज नाही. ते उठतात आणि त्यांच्या गतीने त्यांचा दिवस सुरू करतात.

Clock In Hotel

|

ESakal

छुपे कारण

यामुळे त्यांना असे वाटते की ते कोणत्याही वेळापत्रकाने बांधलेले नाहीत. हॉटेल हा अनुभव प्रोत्साहित करू इच्छिते. याचे आणखी एक छुपे कारण आहे. पाहुणे हॉटेलमध्ये जास्त वेळ घालवतात.

Clock In Hotel

|

Esakal

हॉटेलचे उत्पन्न

जेव्हा त्यांच्यासमोर घड्याळ नसते तेव्हा त्यांना कळत नाही की किती उशीर झाला आहे. अशा परिस्थितीत ते हॉटेलच्या रेस्टॉरंट, स्पा किंवा बारसारख्या सेवांचा जास्त वापर करतात, ज्यामुळे हॉटेलचे उत्पन्नही वाढते.

Clock In Hotel

|

ESakal

मोबाईल फोन

घड्याळ नसताना लोक लवकर चेक आउट करण्याचा विचारही करत नाहीत. आजकाल प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन आहे. त्यात वेळ, अलार्म आणि आठवणी असतात.

Clock In Hotel

|

Esakal

सुविधा

अशा परिस्थितीत हॉटेल्सनी वेगळे घड्याळ का बसवावे? हेच कारण आहे की बहुतेक हॉटेल्स आता घड्याळ अनावश्यक मानतात. काही हॉटेल्स गरज पडल्यास जागे होण्याची सुविधा देखील देतात.

Clock In Hotel

|

ESakal

सुशोभित

प्रत्येक हॉटेलला त्यांच्या खोल्या स्वच्छ आणि सुशोभित करायच्या असतात. घड्याळांसारख्या छोट्या वस्तू बसवणे, त्यांच्या बॅटरी तपासणे आणि वेळ निश्चित करणे ही हॉटेल कर्मचाऱ्यांची आणखी एक जबाबदारी बनते.

Clock In Hotel

|

ESakal

खर्च

मोठ्या हॉटेल्समध्ये हजारो खोल्या असतात, त्यामुळे घड्याळांची देखभाल केल्यानेही खर्च वाढतो. म्हणून, हॉटेल व्यवस्थापन ते काढून टाकून काम सोपे करते.

Clock In Hotel

|

ESakal

समुद्राखाली टाकलेल्या इंटरनेट केबलचे मालक कोण?

Sea Internet Cable

|

ESakal

येथे क्लिक करा