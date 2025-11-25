धर्मेंद्र यांना ही-मॅन नाव का मिळाले?

धर्मेंद्र यांचा जन्म ८ डिसेंबर १९३५ रोजी पंजाबमधील लुधियाना जिल्ह्यात झाला. त्यांचे खरे नाव धरम सिंग देओल आहे. त्यांचे वडील शाळेचे मुख्याध्यापक होते.

आवड

धर्मेंद्र यांना लहानपणापासूनच चित्रपटांची आवड होती. त्यांनी एकदा सुरैयाचा 'दिल्लगी' चित्रपट पाहिला.

काम

तो इतका प्रभावित झाला की ते ४० दिवस दररोज तो चित्रपट पाहण्यासाठी गेले. तेव्हापासून त्यांनी निश्चय केला की तेही एक दिवस चित्रपटांमध्ये काम करतील.

दिल भी तेरा हम भी तेरे

धर्मेंद्र यांनी १९६० मध्ये 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' या चित्रपटातून त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी रोमँटिक भूमिका साकारल्या.

शोला और शबनम

परंतु हळूहळू त्यांच्या अभिनय कौशल्यातून एक मजबूत अ‍ॅक्शन व्यक्तिरेखा दिसून येऊ लागली. नंतर 'शोला और शबनम' या चित्रपटाने त्यांना ओळख मिळवून दिली.

फूल और पत्थर

परंतु खरा वळण १९६६ मध्ये 'फूल और पत्थर' या चित्रपटाने आला. या चित्रपटात धर्मेंद्र पहिल्यांदाच शर्टलेस दिसले. त्यावेळी ही एक महत्त्वाची कामगिरी होती.

अ‍ॅक्शन सीन्स

त्यांच्या टोन बॉडीज, आत्मविश्वास आणि उत्कट अ‍ॅक्शन सीन्सने प्रेक्षकांना मोहून टाकले. हा चित्रपट इतका हिट झाला की त्यांनी धर्मेंद्र यांची अ‍ॅक्शन हिरो म्हणून प्रतिमा मजबूत केली.

इंडस्ट्री

या चित्रपटानंतर, इंडस्ट्री आणि मीडियाने त्यांना बॉलीवूडचा 'ही-मॅन' असे संबोधले.

