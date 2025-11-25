'ही-मॅन' म्हणजे काय? जाणून घ्या या शब्दाचा नेमका अर्थ....

Mansi Khambe

संवाद

जेव्हा हिंदी चित्रपटसृष्टीचा विचार केला जातो तेव्हा असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी त्यांच्या अभिनयाने, शैलीने आणि संवाद सादरीकरणाने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत.

He-Man Meaning

|

ESakal

ही-मॅन

जेव्हा ताकद, जोश आणि खऱ्या पुरुषत्वाचा विचार केला जातो तेव्हा धर्मेंद्रचे नाव सर्वात आधी येते. ते तेच धर्मेंद्र आहेत ज्यांना त्यांचे चाहते प्रेमाने गरम-धर्म आणि ही-मॅन म्हणतात.

He-Man Meaning

|

ESakal

ब्रीच कँडी रुग्णालय

अलिकडेच धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी, श्वसनाच्या त्रासामुळे त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

He-Man Meaning

|

ESakal

धर्मेंद्र

दरम्यान, सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे: "ही-मॅन" म्हणजे काय आणि धर्मेंद्र यांना हे टोपणनाव का मिळाले?

He-Man Meaning

|

ESakal

अर्थ

"ही-मॅन" हा शब्द "He-Man" या इंग्रजी शब्दापासून आला आहे. ज्याचा अर्थ असा आहे की एक असा माणूस जो अत्यंत शक्तिशाली, मर्दानी आणि आत्मविश्वासू आहे.

He-Man Meaning

|

ESakal

मजबूत

हा शब्द अशा व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो जो केवळ शारीरिकदृष्ट्या मजबूत नाही तर भावनिकदृष्ट्या देखील मजबूत आहे.

He-Man Meaning

|

ESakal

सुपरहिरो

शिवाय, "ही-मॅन" हा अशा व्यक्तीचा संदर्भ देखील देतो जो त्यांच्या शौर्य आणि प्रामाणिकपणासाठी ओळखला जातो. हा शब्द जागतिक स्तरावर सुपरहिरो म्हणून देखील ओळखला जातो.

He-Man Meaning

|

ESakal

नायक

ही-मॅन हा मास्टर्स ऑफ द युनिव्हर्स फ्रँचायझीचा नायक आहे. तो एक असा पात्र आहे जो त्याच्या ग्रहाचे वाईटापासून रक्षण करतो, त्याच्याकडे अलौकिक शक्ती असते आणि तो नेहमीच इतरांना मदत करतो.

He-Man Meaning

|

ESakal

ट्रेनच्या डब्यांवर 'EV' का लिहिलेले असते?

EV Train coaches

|

ESakal

येथे क्लिक करा