भारतीय मांजरांपेक्षा पर्शियन मांजरे भारतीयांना का जास्त आवडतात? जाणून घ्या खरं कारण आणि किंमत...

Mansi Khambe

पर्शियन मांजरे

भारत आणि इराण यांचे संबंध खूप जुने आहेत. इराणमधून आयात होणारी उत्पादने, जसे की जिलेबी, समोसे, बिर्याणी, गालिचे आणि पर्शियन मांजरे भारतीयांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहेत.

|

ESakal

जनरेशन-झेड

इराणमधील पर्शियन मांजरे अनेक वर्षांपासून भारतीय घरांमध्ये सर्रास दिसतात, परंतु अलिकडच्या वर्षांत भारतात त्यांना पाळण्याचा कल वाढला आहे. पर्शियन मांजरे विशेषतः 'जनरेशन-झेड'मध्ये लोकप्रिय झाली आहेत.

|

ESakal

अद्वितीय

दाट केस, शांत स्वभाव आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रूप यांमुळे पर्शियन मांजर अद्वितीय ठरते. अनेक भारतीय भारतीय मांजरांपेक्षा पर्शियन मांजरांना अधिक पसंती देतात.

|

ESakal

किंमत

पर्शियन मांजरीची किंमत जात, गुणवत्ता, वय, रंग आणि चेहरा यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. भारतात पर्शियन मांजरीची सरासरी किंमत ₹13,000 आहे.

|

ESakal

बदल

जात, वय आणि रंग यानुसार किंमतीत बदल होतो. शिवाय, पर्शियन डॉल आईज, पर्शियन ऑड आईज आणि पर्शियन ब्लू आईज या प्रकारांनुसारही किंमतीत बदल होतो.

|

ESakal

सौंदर्य

पर्शियन मांजरी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सौंदर्यासाठी ओळखल्या जातात. त्यांचे दाट केस आणि चपटा चेहरा त्यांना एक राजेशाही रूप देतो, जे अनेकांना आकर्षित करते.

|

ESakal

प्राणी प्रेमी

पाळीव प्राणी प्रेमींना त्या विशेषतः आवडतात. त्यांचे भावपूर्ण डोळे, जे दुरून पाहिल्यास त्यांना खेळण्यासारखे भासवतात, त्यांच्या आकर्षणात भर घालतात.

|

ESakal

ऐश्वर्याचे प्रतीक

भारतात, पर्शियन मांजर पाळणे हे ऐश्वर्याचे प्रतीक मानले जाते. त्या उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वर्गाच्या घरांचा एक भाग राहिल्या आहेत.

|

ESakal

प्रतिष्ठेची बाब

पर्शियन मांजरी सामान्य मांजरींपेक्षा अधिक महाग असल्यामुळे, ती पाळणे प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच काहींसाठी ती पाळणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते.

|

ESakal

शांत स्वभाव

पर्शियन मांजरी लोकप्रिय असण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांचा शांत स्वभाव. त्यांना आराम करायला आवडतो. त्या घरातील वातावरणाशी सहज जुळवून घेतात. माणसांसोबत राहण्यासाठी आदर्श आहेत.

|

ESakal

ट्रेंड

म्हणूनच ज्या लोकांना शांत स्वभावाचा पाळीव प्राणी हवा असतो, ते पर्शियन मांजरींना आपले घर म्हणून निवडतात. गेल्या काही वर्षांत, भारतात, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये पर्शियन मांजर पाळण्याचा ट्रेंड वाढला आहे.

|

ESakal

प्रभाव

सोशल मीडियाने पाळीव प्राणी पाळण्यावर लक्षणीय प्रभाव टाकला आहे. इन्स्टाग्राम व टिकटॉकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर पर्शियन मांजरे स्टार बनली आहेत.

|

ESakal

लोकप्रिय

त्यांच्या अनेक जाती उपलब्ध आहेत. त्या आता वेगवेगळ्या रंगांमध्ये आणि वेगवेगळ्या डोळ्यांच्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्या लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत.

|

ESakal

युद्धविरामाचे नियम काय असतात? एखाद्या देशाने नियम मोडल्यास शिक्षा होईल का? जाणून घ्या...

ceasefire

|

ESakal

येथे क्लिक करा