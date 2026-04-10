भारतीय मांजरांपेक्षा पर्शियन मांजरे भारतीयांना का जास्त आवडतात? जाणून घ्या खरं कारण आणि किंमत...

Mansi Khambe
भारत आणि इराण यांचे संबंध खूप जुने आहेत. इराणमधून आयात होणारी उत्पादने, जसे की जिलेबी, समोसे, बिर्याणी, गालिचे आणि पर्शियन मांजरे भारतीयांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहेत.
इराणमधील पर्शियन मांजरे अनेक वर्षांपासून भारतीय घरांमध्ये सर्रास दिसतात, परंतु अलिकडच्या वर्षांत भारतात त्यांना पाळण्याचा कल वाढला आहे. पर्शियन मांजरे विशेषतः 'जनरेशन-झेड'मध्ये लोकप्रिय झाली आहेत.
दाट केस, शांत स्वभाव आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रूप यांमुळे पर्शियन मांजर अद्वितीय ठरते. अनेक भारतीय भारतीय मांजरांपेक्षा पर्शियन मांजरांना अधिक पसंती देतात.
पर्शियन मांजरीची किंमत जात, गुणवत्ता, वय, रंग आणि चेहरा यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. भारतात पर्शियन मांजरीची सरासरी किंमत ₹13,000 आहे.
जात, वय आणि रंग यानुसार किंमतीत बदल होतो. शिवाय, पर्शियन डॉल आईज, पर्शियन ऑड आईज आणि पर्शियन ब्लू आईज या प्रकारांनुसारही किंमतीत बदल होतो.
पर्शियन मांजरी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सौंदर्यासाठी ओळखल्या जातात. त्यांचे दाट केस आणि चपटा चेहरा त्यांना एक राजेशाही रूप देतो, जे अनेकांना आकर्षित करते.
पाळीव प्राणी प्रेमींना त्या विशेषतः आवडतात. त्यांचे भावपूर्ण डोळे, जे दुरून पाहिल्यास त्यांना खेळण्यासारखे भासवतात, त्यांच्या आकर्षणात भर घालतात.
भारतात, पर्शियन मांजर पाळणे हे ऐश्वर्याचे प्रतीक मानले जाते. त्या उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वर्गाच्या घरांचा एक भाग राहिल्या आहेत.
पर्शियन मांजरी सामान्य मांजरींपेक्षा अधिक महाग असल्यामुळे, ती पाळणे प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच काहींसाठी ती पाळणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते.
पर्शियन मांजरी लोकप्रिय असण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांचा शांत स्वभाव. त्यांना आराम करायला आवडतो. त्या घरातील वातावरणाशी सहज जुळवून घेतात. माणसांसोबत राहण्यासाठी आदर्श आहेत.
म्हणूनच ज्या लोकांना शांत स्वभावाचा पाळीव प्राणी हवा असतो, ते पर्शियन मांजरींना आपले घर म्हणून निवडतात. गेल्या काही वर्षांत, भारतात, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये पर्शियन मांजर पाळण्याचा ट्रेंड वाढला आहे.
सोशल मीडियाने पाळीव प्राणी पाळण्यावर लक्षणीय प्रभाव टाकला आहे. इन्स्टाग्राम व टिकटॉकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर पर्शियन मांजरे स्टार बनली आहेत.
त्यांच्या अनेक जाती उपलब्ध आहेत. त्या आता वेगवेगळ्या रंगांमध्ये आणि वेगवेगळ्या डोळ्यांच्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्या लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत.
