युद्धविरामाचे नियम काय असतात? एखाद्या देशाने नियम मोडल्यास शिक्षा होईल का? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली.
ESakal
दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या या अचानक घोषणेने जागतिक लक्ष वेधून घेतले आहे. काही काळापूर्वी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती इतकी बिघडली होती की मोठ्या हल्ल्याची भीती निर्माण झाली होती.
परंतु आता तात्पुरते युद्धविराम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सामान्य लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात: युद्धविराम म्हणजे नक्की काय, त्याचे नियम काय आहेत? तो मोडणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते का?
युद्धविराम म्हणजे लढाई किंवा हिंसाचार थांबवणे. जेव्हा दोन देश किंवा पक्ष परस्पर संमतीने गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यास सहमत होतात, तेव्हा त्याला युद्धविराम म्हणतात.
तो काही दिवस किंवा आठवड्यांपुरता तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी असू शकतो. त्याचा मुख्य उद्देश हिंसाचार तात्काळ थांबवणे, संवादासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, जखमींवर उपचार करणे आणि लोकांना मदत पुरवणे हा असतो.
युद्धविरामामुळे संघर्ष संपतोच असे नाही; तणाव कायम राहू शकतो. युद्धविरामासाठी कोणतेही निश्चित नियम नाहीत, परंतु सर्व करारांमध्ये काही सामान्य घटक समाविष्ट असतात.
दोन्ही बाजू एकमेकांवर हल्ला करणार नाहीत आणि सीमेवर शांतता राखतील. कोणतीही नवीन लष्करी कारवाई, बॉम्बहल्ला किंवा सैन्याची आक्रमक तैनाती केली जाणार नाही.
रुग्णालये, शाळा आणि नागरी भागांना लक्ष्य केले जाणार नाही. कधीकधी, नियमांचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी एखाद्या तिसऱ्या पक्षाची नेमणूक केली जाते.
विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी अफवा आणि भडकाऊ बातम्यांना आळा घालण्याचे प्रयत्न केले जातात. जर एखाद्या देशाने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले, तर ती एक गंभीर बाब मानली जाते.
जरी नेहमीच थेट दंड आकारला जात नसला तरी, काही विशिष्ट पावले उचलली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, दुसरा देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तक्रार करू शकतो. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडला जाऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, दोषी देशाला आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरे जावे लागते आणि आर्थिक किंवा राजनैतिक दबाव आणला जाऊ शकतो. कधीकधी, परिस्थिती अधिकच बिघडल्यास, युद्ध पुन्हा सुरू होऊ शकते.
