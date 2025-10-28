औषधे वेगवेगळ्या रंगात का येतात? जाणून घ्या खास कारण...

वैद्यकीय स्थिती असो किंवा मल्टीविटामिन सप्लिमेंट, गोळ्या प्रत्येकाच्या जीवनाचा एक भाग असतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की काही औषधे हिरवी, काही निळी किंवा अगदी पांढरी का असतात?

औषधाच्या प्रत्येक रंगाचा एक विशिष्ट अर्थ असतो. हे फक्त दिखाव्यासाठी नाही तर तुमच्या आरोग्यासाठी आणि सोयीसाठी एक विचारपूर्वक केलेला दृष्टिकोन आहे.

भारतासारख्या देशात जिथे प्रत्येक घर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची औषधे वापरते. मग ती रक्तदाबाची गोळी असो किंवा व्हिटॅमिनची गोळी असो.. हे रंग आपल्याला चुका टाळण्यास मदत करतात.

सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे रंग गोळ्या ओळखण्यास मदत करतात. कंपन्या वेगवेगळ्या रंगांचा वापर करून हे सोपे करतात. हे रंग केवळ रुग्णांसाठीच नाही तर फार्मासिस्टसाठी देखील महत्त्वाचे आहेत.

कारण वेगवेगळ्या डोससाठी वेगवेगळे रंग ओळखणे सोपे करतात. एका अभ्यासात असे सूचित केले आहे की रंगीत गोळ्या औषधांच्या चुका 30% पर्यंत कमी करू शकतात!

रंग फक्त दिखाव्यासाठी नसतात. ते तुमच्या मेंदूवरही परिणाम करतात. शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले आहे की आपण रंगांबद्दल अपेक्षा करतो.

लाल, पिवळ्या किंवा नारिंगी गोळ्या आपल्याला ऊर्जा किंवा उत्साहाची भावना देऊ शकतात. जसे कॉफी पिण्यामुळे आपल्याला मिळणाऱ्या उत्साहाप्रमाणे. निळ्या किंवा हिरव्या गोळ्या झोपेच्या गोळ्यासारख्या शांत करू शकतात.

पांढरा रंग हा वेदनाशामकांचा राजा आहे. आपण त्याला स्वच्छ आणि विश्वासार्ह मानतो. हे आपल्या जुन्या सवयींमुळे उद्भवते.

लहानपणापासून आपण लाल रंगाला "थांबा" किंवा "धोका" असे म्हणतो. परंतु औषधांमध्ये ते "त्वरित कृती" दर्शवते. भारतातील आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींमध्ये नैसर्गिक रंग असतात.

परंतु अ‍ॅलोपॅथिक गोळ्या आपला आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी या रंगांचा वापर करतात. कोणाला माहित आहे, कदाचित निळ्या रंगाची गोळी घेतल्यानंतर तुमचा ताण खरोखरच कमी झाला आहे असे तुम्हाला वाटेल!

काही रंग हे व्यवसायाचाच भाग असतात. पहा, व्हायग्रा निळा का आहे? कारण निळा रंग ताकद आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे आणि तो ब्रँडला संस्मरणीय बनवतो.

कंपन्या जाणीवपूर्वक असे रंग निवडतात जे बाजारात वेगळे दिसतात. भारतातही, लाल वेदनाशामक गोळी किंवा नारंगी व्हिटॅमिन सी टॅब्लेट हे सर्व मार्केटिंग युक्त्या आहेत.

