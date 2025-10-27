रात्री विमानाचा आवाज का येत नाही?

Mansi Khambe

रात्री उशिरा आकाशाकडे पाहून तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या वेळी विमाने आवाज का करत नाहीत? दिवसा जेट इंजिनचा आवाज हा एक परिचित आवाज असला तरी रात्री तो अचानक शांत होतो.

विमाने रात्री उडत नाहीत म्हणून नाही; ते अजूनही उडतात, पण आपल्याला आवाज का ऐकू येत नाही? चला यामागील कारण शोधूया.

रात्रीच्या वेळी, ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी विमाने सामान्यतः जास्त उंचीवरून उड्डाण करतात. उंची जितकी जास्त असेल तितका आवाज दूरवर जातो. जमिनीवर पोहोचताच तो कमकुवत होतो.

दिवसा विमानांचा आवाज मानवी क्रियाकलापांमुळे मोठ्या प्रमाणात लपलेला असतो म्हणून हे केले जाते. परंतु रात्री आजूबाजूचे वातावरण खूपच शांत असल्याने दूरचे आवाज देखील खूप मोठ्याने ऐकू येतात.

दुसरे कारण म्हणजे रात्री हवा थंड आणि दाट असते. वाढलेली घनता ध्वनी लहरी अधिक कार्यक्षमतेने शोषून घेते. याचा अर्थ इंजिनचा आवाज जलद गतीने कमी होतो आणि तो जास्त दूर जात नाही.

तो तुमच्या कानापर्यंत पोहोचेपर्यंत, बहुतेक आवाज आधीच कमी झालेला असतो. सकाळी अंधार पडल्यानंतर विमानतळांवर गर्दी कमी असते.

जरी मालवाहू आणि लांब पल्ल्याच्या विमान उड्डाणे रात्री चालतात, तरी दिवसाच्या तुलनेत एकूण विमानांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी असते.

रात्रीच्या वेळी, वातावरणीय परिस्थितीमुळे ध्वनी लाटा जमिनीपासून दूर वाकू शकतात. वाऱ्याची दिशा किंवा तापमानातील बदल ध्वनी वरच्या दिशेने वाकू शकतात.

ज्यामुळे तो पृष्ठभागावरील लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, जगभरातील अनेक विमानतळांवर ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी रात्रीचे कर्फ्यू लादले जातात.

जवळपासच्या रहिवाशांना कमीत कमी त्रास व्हावा म्हणून मध्यरात्री ते पहाटेच्या दरम्यान या काळात व्यावसायिक उड्डाणे अनेकदा प्रतिबंधित केली जातात किंवा त्यांचे मार्ग बदलले जातात.

