मतमोजणी केंद्रावर जबाबदारी कशी ठरवली जाते?

Mansi Khambe
मतमोजणी केंद्रावर निवडणूक आयोग आणि गृह मंत्रालय संयुक्तपणे सुरक्षा दलांच्या तैनातीचा निर्णय घेतात.
Vote Counting Centre
ESakal
आयोग सुरुवातीला संवेदनशील जिल्ह्यांबद्दल राज्यांकडून अहवाल मागवतो. नंतर केंद्र सरकार निमलष्करी दलांची संख्या निश्चित करते.
Vote Counting Centre
ESakal
हिंसाचार किंवा राजकीय तणावाची शक्यता जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक कंपन्या तैनात केल्या जातात.
Vote Counting Centre
ESakal
बिहारसारख्या राज्यात, जिथे राजकीय स्पर्धा नेहमीच तीव्र असते, तिथे निवडणूक सुरक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते.
Vote Counting Centre
ESakal
म्हणूनच मतमोजणी सुरू होण्याच्या ४८ तास आधी प्रत्येक स्ट्राँग रूमच्या बाहेर तीन थरांचे सुरक्षा दल तैनात केले जाते.
Vote Counting Centre
ESakal
मतदानापासून मतमोजणीपर्यंतच्या प्रक्रियेतील प्रत्येक मिनिटाचे सुरक्षा कॅमेरे रेकॉर्डिंग करतात.
Vote Counting Centre
ESakal
शिवाय, मतमोजणी केंद्रात मोबाईल फोन, कॅमेरा किंवा इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेण्यास मनाई आहे.
Vote Counting Centre
ESakal
कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यापूर्वी तपासणी आणि नोंदणी प्रक्रियेतून जावे लागेल.
Vote Counting Centre
ESakal
Mount Kailash
ESakal