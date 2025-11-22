मतमोजणी केंद्रावर जबाबदारी कशी ठरवली जाते?

गृह मंत्रालय

मतमोजणी केंद्रावर निवडणूक आयोग आणि गृह मंत्रालय संयुक्तपणे सुरक्षा दलांच्या तैनातीचा निर्णय घेतात.

अहवाल

आयोग सुरुवातीला संवेदनशील जिल्ह्यांबद्दल राज्यांकडून अहवाल मागवतो. नंतर केंद्र सरकार निमलष्करी दलांची संख्या निश्चित करते.

राजकीय तणाव

हिंसाचार किंवा राजकीय तणावाची शक्यता जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक कंपन्या तैनात केल्या जातात.

राजकीय स्पर्धा

बिहारसारख्या राज्यात, जिथे राजकीय स्पर्धा नेहमीच तीव्र असते, तिथे निवडणूक सुरक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

स्ट्राँग रूम

म्हणूनच मतमोजणी सुरू होण्याच्या ४८ तास आधी प्रत्येक स्ट्राँग रूमच्या बाहेर तीन थरांचे सुरक्षा दल तैनात केले जाते.

सुरक्षा कॅमेरे

मतदानापासून मतमोजणीपर्यंतच्या प्रक्रियेतील प्रत्येक मिनिटाचे सुरक्षा कॅमेरे रेकॉर्डिंग करतात.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

शिवाय, मतमोजणी केंद्रात मोबाईल फोन, कॅमेरा किंवा इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेण्यास मनाई आहे.

नोंदणी

कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यापूर्वी तपासणी आणि नोंदणी प्रक्रियेतून जावे लागेल.

