औषधांच्या पाकिटांवर लाल रेषा का असते?

Mansi Khambe
तुम्ही सर्वांनी कधी ना कधी औषधे घेतली असतील. आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो तेव्हा ते औषधे लिहून देतात.
कधीकधी असे घडते की आपण स्वतः डॉक्टर बनतो आणि औषधे आणतो. ज्याचे कधीकधी वाईट परिणाम होऊ शकतात.
जेव्हा तुम्ही औषधे खरेदी करता तेव्हा काही औषधांच्या पाकिटावर लाल रेषा असते. तुम्ही कधी त्याकडे लक्ष दिले आहे का?
औषधाच्या पाकिटांवरील लाल रेषेचा अर्थ काय आहे? हे तुम्हाला माहिती आहे का?
काही औषध कंपन्या औषधांच्या पॅकेटवर विशेष खुणा करतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणीही ते सेवन करू नये म्हणून औषधांच्या पॅकेटवर लाल रेषा देखील बनवली जाते.
लाल रेषेव्यतिरिक्त, औषधांच्या पट्ट्यांवर अशा अनेक खुणा आहेत. ज्या तुम्हाला सर्वांना माहित असाव्यात.
उदाहरणार्थ, अनेक औषधांच्या पट्ट्यांवर NRx लिहिलेले असते, याचा अर्थ असा की ज्या डॉक्टरांकडे नार्कोटिक ड्रग्जचा परवाना आहे तेच ते औषध घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
औषधावर लिहिलेले Rx म्हणजे ते फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावे. काही औषधांवर XRx लिहिलेले असते.
याचा अर्थ असा की फक्त डॉक्टरच ते औषध रुग्णाला देऊ शकतात. ते कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमधून खरेदी करता येत नाही.