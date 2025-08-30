औषधांच्या पाकिटांवर लाल रेषा का असते?

Mansi Khambe

औषधे

तुम्ही सर्वांनी कधी ना कधी औषधे घेतली असतील. आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो तेव्हा ते औषधे लिहून देतात.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

डॉक्टर

कधीकधी असे घडते की आपण स्वतः डॉक्टर बनतो आणि औषधे आणतो. ज्याचे कधीकधी वाईट परिणाम होऊ शकतात.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

लाल रेषा

जेव्हा तुम्ही औषधे खरेदी करता तेव्हा काही औषधांच्या पाकिटावर लाल रेषा असते. तुम्ही कधी त्याकडे लक्ष दिले आहे का?

Red Line On Medicine Packets | ESakal

लाल रेषेचा अर्थ

औषधाच्या पाकिटांवरील लाल रेषेचा अर्थ काय आहे? हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Red Line On Medicine Packets | ESakal

औषध कंपन्या

काही औषध कंपन्या औषधांच्या पॅकेटवर विशेष खुणा करतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणीही ते सेवन करू नये म्हणून औषधांच्या पॅकेटवर लाल रेषा देखील बनवली जाते.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

अनेक खुणा

लाल रेषेव्यतिरिक्त, औषधांच्या पट्ट्यांवर अशा अनेक खुणा आहेत. ज्या तुम्हाला सर्वांना माहित असाव्यात.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

नार्कोटिक ड्रग्जचा परवाना

उदाहरणार्थ, अनेक औषधांच्या पट्ट्यांवर NRx लिहिलेले असते, याचा अर्थ असा की ज्या डॉक्टरांकडे नार्कोटिक ड्रग्जचा परवाना आहे तेच ते औषध घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

XRx

औषधावर लिहिलेले Rx म्हणजे ते फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावे. काही औषधांवर XRx लिहिलेले असते.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

मेडिकल स्टोअर

याचा अर्थ असा की फक्त डॉक्टरच ते औषध रुग्णाला देऊ शकतात. ते कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमधून खरेदी करता येत नाही.

Red Line On Medicine Packets | ESakal

Lac की Lakh... दोघांमध्ये काय फरक? कोणता बरोबर आणि कोणता चूक?

Lac and Lakh Difference | ESakal
येथे क्लिक करा