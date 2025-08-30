Lac की Lakh... दोघांमध्ये काय फरक? कोणता बरोबर आणि कोणता चूक?

Mansi Khambe

बँक व्यवहार

अनेक प्रकारच्या बँक व्यवहारांसाठी धनादेश वापरले जातात. इंटरनेट बँकिंग सेवांमुळे आता अनेक कामे अ‍ॅप्सद्वारे केली जात असली तरी, मोठ्या पैशांच्या व्यवहारांसाठी धनादेशाचा वापर अजूनही सामान्य आहे.

Lac and Lakh Difference | ESakal

धनादेश

अशा परिस्थितीत, धनादेश भरताना बरेच लोक इंग्रजीत 'Lac' लिहितात, तर काही लोक लाखाऐवजी 'Lakh' लिहितात. यापैकी कोणते बरोबर आहे ते तुम्हाला माहिती आहे का?

Lac and Lakh Difference | ESakal

Lac आणि Lakh

बहुतेक लोक या बाबतीत खूप गोंधळतात. अशा परिस्थितीत, लोक Lac आणि Lakh या इंग्रजी शब्दांमध्ये गोंधळून जातात. त्यांना दोन्ही स्पेलिंगमध्ये काय फरक आहे आणि कोणते बरोबर आहे हे समजत नाही.

Lac and Lakh Difference | ESakal

बँकेचे ग्राहक

मराठी मध्ये, ते चेकवर लाख लिहितात. परंतु इंग्रजीमध्ये ते कधीकधी Lac आणि कधीकधी लाख लिहितात. अनेकदा ते गोंधळतात. जर तुम्ही बँकेचे ग्राहक असाल आणि चेक भरत असाल.

Lac and Lakh Difference | ESakal

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

तर तुम्ही या दोन शब्दांपैकी कोणताही एक शब्द वापरू शकता. परंतु अधिकृतपणे त्यात फक्त Lakh च वापरता येईल. या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

Lac and Lakh Difference | ESakal

दोन स्पेलिंग

आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, चेक लिहिताना दोन स्पेलिंग एकत्र वापरता येणार नाहीत असे म्हटले आहे. बँकांच्या मुख्य मार्गदर्शक तत्वानुसार, जर तुम्हाला लाख रुपये काढायचे असतील तर चेकमध्ये 'Lakh' हा इंग्रजी शब्द वापरावा लागेल, Lac वापरला जाणार नाही.

Lac and Lakh Difference | ESakal

अधिकृत बँकिंग

अशा परिस्थितीत, जर चेकवर १,००,००० शब्दात लिहायचे असेल तर फक्त लाख लिहिला जाईल कारण तो योग्य शब्द मानला जातो. अधिकृत बँकिंग परिभाषेत, 'Lakh' हा योग्य शब्द आहे.

Lac and Lakh Difference | ESakal

आरबीआय

आरबीआयच्या वेबसाइटवरही, बँकांनी जारी केलेल्या सर्व चेकमध्ये 'Lakh' हा शब्द वापरला जातो. तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मग Lac म्हणजे काय?

Lac and Lakh Difference | ESakal

अर्थ

Lac म्हणजे- "काही लाख कीटकांद्वारे सोडलेला एक रेझिनस पदार्थ, जो वार्निश, रंग आणि सीलिंग मेण बनवण्यासाठी योग्य आहे. दुसरीकडे, शब्दकोशानुसार, Lakh म्हणजे- "भारतीय मापन प्रणालीमध्ये, एक लाख."

Lac and Lakh Difference | ESakal

सामान्य माणूस

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर तुम्ही सामान्य माणूस असाल आणि बँकेत चेक जमा करण्यासाठी जात असाल, तर तुम्ही रक्कम प्रविष्ट करताना Lakh आणि Lac दोन्ही लिहू शकता.

Lac and Lakh Difference | ESakal

आक्षेप

बँकेला कोणताही आक्षेप राहणार नाही. बँक दोन्ही स्वीकारू शकते. परंतु बँकेने दिलेल्या चेकवर फक्त लाख लिहिलेले असते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही Lakh हा शब्द वापरावा, Lac नाही.

Lac and Lakh Difference | ESakal

मोबाईल सिम कार्डचा एक कोपरा का कापला जातो?

Mobile SIM Card | ESakal
येथे क्लिक करा