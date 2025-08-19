बाटलीच्या झाकणात रबर का बसवलेला असतो? हे कारण तुम्हालाही माहिती नसेल...

Mansi Khambe

थंड पेये

तुम्ही अनेक वेळा थंड पेये प्याली असतील. प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये थंड पेये भरल्यानंतर ती झाकणाने बंद केली जातात.

Bottel Cap | ESakal

झाकणाच्या आत बसवलेला रबर

तुम्ही झाकण उघडून आतून पदार्थ पित असाल आणि नंतर पुन्हा झाकण बंद करत असाल. पण या प्रक्रियेदरम्यान, तुम्ही कधी झाकणाच्या आत बसवलेला रबर डिस्क पाहिला आहे का?

Bottel Cap | ESakal

तो तिथे का बसवतात?

तो एक गोल रबर आहे जो झाकणाच्या आत बसवलेला आहे. मात्र तो तिथे का बसवतात? हे माहिती आहे का? आज आम्ही तुम्हाला यामागील खास कारण सांगणार आहोत.

Bottel Cap | ESakal

रबर डिस्क

बाटलीच्या झाकणामध्ये रबर डिस्क ठेवण्यामागे अनेक कारणे आहेत. जेव्हा कोल्ड्रिंक बाटलीत भरले जाते तेव्हा ते एअर टाइट केले जाते.

Bottle Cap | ESakal

गॅस

ते गॅसने भरलेले असते. ज्यामुळे कोल्ड्रिंक उघडल्यावर गॅस लवकर बाहेर पडतो. झाकणामध्ये रबर टाकल्यामुळे बाटलीच्या दाबात किंवा कोल्ड्रिंकच्या तापमानात काही बदल झाल्यास रबर ते सहन करतो.

Bottle Cap | ESakal

प्लास्टिकचे झाकण

त्यामुळे प्लास्टिकचे झाकण उघडू देत नाही. पूर्वी प्लास्टिकच्या बाटल्यांवरील झाकणे पॉलीथिलीन टेरेफ्थालेटपासून बनलेली असत. परंतु त्याचे रेणू सूर्याच्या अतिनील किरणांशी एकत्र येऊन पाण्यात विरघळू शकतात.

Bottle Cap | ESakal

मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक

जे मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. ही प्रतिक्रिया होऊ नये म्हणून झाकणाच्या तळाशी रबर ठेवण्याचे हेच कारण आहे.

Bottle Cap | ESakal

सर्वात मोठे कारण

बाटली सील करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जर तुम्ही ती रबर डिस्क झाकणातून काढली तर बाटली देखील सहजपणे बंद होईल.

Bottle Cap | ESakal

हवा घट्ट करण्यासाठी

परंतु जेव्हा तुम्ही ती उलटी करता तेव्हा कोल्ड्रिंक गळू लागण्याची शक्यता असते. झाकण हवा घट्ट करण्यासाठी आणि आत बाटलीच्या तोंडाला योग्य पकड देण्यासाठी रबर डिस्क झाकणात ठेवली जाते.

Bottle Cap | ESakal

