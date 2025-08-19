टॅब्लेटच्या मध्यभागी असणाऱ्या रेषेला काय म्हणतात? त्याचा नेमका अर्थ आणि वापर काय?

Mansi Khambe

अनेक टॅब्लेट

जेव्हा एखाद्याची तब्येत बिघडते तेव्हा डॉक्टर लोकांना गोळ्या घेण्याचा सल्ला देतात. गोळ्या खाताना, तुम्ही लक्षात घेतले असेल की अनेक टॅब्लेटमध्ये मध्यभागी एक रेषा असते.

टॅब्लेटच्या मध्यभागी रेषा

ही रेषा बहुतेक टॅब्लेटमध्ये आढळते, तर काही औषधांमध्ये ती नसते. हे पाहून, लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की ही रेषा टॅब्लेटच्या मध्यभागी का बनवली जाते आणि या रेषेला काय म्हणतात?

ही रेषा काय आहे ?

जर तुमच्या मनातही असा प्रश्न पडला असेल, तर आज आम्ही तुम्हाला ही रेषा काय आहे आणि त्याचा अर्थ काय आहे ते सांगणार आहोत.

स्कोअरिंग लाईन

टॅब्लेटच्या मध्यभागी असलेल्या रेषेला स्कोअरिंग लाईन म्हणतात. टॅब्लेट बनवताना ही रेष घातली जाते जेणेकरून जर टॅब्लेट अर्धी घ्यायची असेल तर ती मध्यभागी तोडून वापरता येईल.

अर्धी टॅब्लेट

बऱ्याच वेळा लोकांना एकाऐवजी अर्धी टॅब्लेट घेण्याचा सल्ला दिला जातो आणि अशा परिस्थितीत स्कोअरिंग लाईन टॅब्लेट योग्यरित्या विभाजित करण्यास मदत करते.

शरीराच्या वजनानुसार अनेक औषधे

या रेषेशिवाय, टॅब्लेट मध्यभागी तोडणे कठीण होईल आणि जर टॅब्लेट चुकीच्या पद्धतीने तुटली तर डोस बिघडेल. लोकांच्या शरीराच्या वजनानुसार अनेक औषधे दिली जातात.

अनेक औषध

अनेक औषधांना स्कोअरिंग लाइन नसते आणि ती तोडण्याचा सल्लाही दिला जात नाही. आता काही औषधांना स्कोअरिंग लाईन्स का नसतात?

स्कोअरिंग लाईन्स नसतात

सर्व टॅब्लेटमध्ये स्कोअरिंग लाईन्स नसतात, कारण ते पूर्णपणे औषधाच्या प्रकार, डोस आणि रचनेवर अवलंबून असते.

कमी डोस

त्या टॅब्लेटमध्ये स्कोअरिंग लाईन्स असतात ज्या विभागण्याची आवश्यकता असू शकते. काही टॅब्लेटमध्ये खूप कमी डोस असतो, जिथे डॉक्टर एकाच वेळी औषध घेण्याचा सल्ला देतात.

वाईट परिणाम

अनेक गोळ्या हळूहळू बाहेर पडतात आणि त्या तोडून वापरता येत नाहीत, कारण यामुळे त्यांच्या प्रभावीतेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

कोटिंग

काही टॅब्लेटमध्ये विशेष कोटिंग असते आणि त्या तोडल्याने औषध शोषण्यात समस्या येऊ शकतात. अशा टॅब्लेटमध्ये स्कोअरिंग लाईन्स लावल्या जात नाहीत.

