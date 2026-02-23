स्टूलमध्ये छोटे छिद्र का असते? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

सामान्य

मध्यमवर्गीय भारतीय घरांमध्ये काही वस्तू खूप सामान्य आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे प्लास्टिकचे स्टूल.

घरात

ते जवळजवळ प्रत्येक घरात सहज उपलब्ध असते आणि कदाचित तुमच्याही घरात असेल.

स्टूल

पण तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की स्टूलच्या मध्यभागी एक लहान छिद्र असते?

विचार

जर असेल तर तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ते तिथे का असते?

डिझाइन

जर तुम्हाला वाटत असेल की ते फक्त डिझाइनसाठी आहे किंवा मध्यभागी पकडून उचलण्यासाठी आहे तर तुम्ही चुकीचे आहात.

पोकळी

हे छिद्र प्रत्यक्षात स्टूल एकमेकांवर रचल्याने निर्माण होणारी पोकळी रोखण्यासाठी असते. जसे की स्टोअरमध्ये प्लास्टिकच्या खुर्च्या आणि स्टूल रचणे.

हवा

जर मल एकमेकांवर छिद्रांशिवाय ठेवले तर त्यांच्यामध्ये हवा अडकू शकते.

छिद्र

ज्यामुळे पोकळी निर्माण होते, ज्यामुळे त्यांना वेगळे करणे कठीण होते. म्हणूनच मध्यभागी एक लहान छिद्र केले जाते. ज्यामुळे हवेचा दाब बाहेर पडतो.

उद्दिष्ट

स्टूल सहजपणे वेगळे करता येतो. जरी हे छिद्र स्टूल उचलण्यास देखील मदत करते, परंतु ते त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट नाही.

