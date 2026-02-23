स्टूलमध्ये छोटे छिद्र का असते? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
मध्यमवर्गीय भारतीय घरांमध्ये काही वस्तू खूप सामान्य आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे प्लास्टिकचे स्टूल.
Hole in stool
ESakal
ते जवळजवळ प्रत्येक घरात सहज उपलब्ध असते आणि कदाचित तुमच्याही घरात असेल.
Hole in stool
ESakal
पण तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की स्टूलच्या मध्यभागी एक लहान छिद्र असते?
Hole in stool
ESakal
जर असेल तर तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ते तिथे का असते?
Hole in stool
ESakal
जर तुम्हाला वाटत असेल की ते फक्त डिझाइनसाठी आहे किंवा मध्यभागी पकडून उचलण्यासाठी आहे तर तुम्ही चुकीचे आहात.
Hole in stool
ESakal
हे छिद्र प्रत्यक्षात स्टूल एकमेकांवर रचल्याने निर्माण होणारी पोकळी रोखण्यासाठी असते. जसे की स्टोअरमध्ये प्लास्टिकच्या खुर्च्या आणि स्टूल रचणे.
Hole in stool
ESakal
जर मल एकमेकांवर छिद्रांशिवाय ठेवले तर त्यांच्यामध्ये हवा अडकू शकते.
Hole in stool
ESakal
ज्यामुळे पोकळी निर्माण होते, ज्यामुळे त्यांना वेगळे करणे कठीण होते. म्हणूनच मध्यभागी एक लहान छिद्र केले जाते. ज्यामुळे हवेचा दाब बाहेर पडतो.
Hole in stool
ESakal
स्टूल सहजपणे वेगळे करता येतो. जरी हे छिद्र स्टूल उचलण्यास देखील मदत करते, परंतु ते त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट नाही.
Hole in stool
ESakal
Sequoia National Park Big tree
ESakal