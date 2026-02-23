जगातील सर्वात मोठे झाड कोणते? त्याचे वय किती? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
सेक्वॉइया राष्ट्रीय उद्यानात, एक महाकाय झाड आहे ज्याने अनेक साम्राज्यांचा उदय आणि पतन पाहिले आहे. जनरल शेरमनला अधिकृतपणे आकारमानाच्या बाबतीत पृथ्वीवरील सर्वात मोठे झाड मानले जाते.
शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की त्याचे वय २,२०० ते २,७०० वर्षांच्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ ते अशा काळापासून आहे जेव्हा अनेक प्राचीन संस्कृती उदयास येत होत्या.
जनरल शेरमनची उंची अंदाजे २७५ फूट आहे. जरी हे जगातील सर्वात उंच झाड नसले तरी, त्याचा खरा रेकॉर्ड त्याच्या प्रचंड खोडाच्या आकारमानात आहे, जो अंदाजे ५२,५०० घनफूट आहे.
जमिनीवर त्याचा खोडाचा व्यास अंदाजे ३६ फूट आहे आणि त्याचे एकूण वजन अंदाजे १.२७ दशलक्ष किलोग्रॅम आहे, जे सात प्रौढ ब्लू व्हेलच्या वजनाइतके आहे.
२००० वर्षांहून अधिक जुने असूनही, हे झाड अजूनही जिवंत आहे. वाढत आहे. दरवर्षी ते ६० फूट उंच झाडाइतके नवीन लाकूड जोडते.
२००६ मध्ये त्याची एक सर्वात मोठी फांदी सुमारे १०० फूट लांब आणि ७ फूट रुंद, तुटली. आश्चर्यकारकपणे ही एकच फांदी अनेक संपूर्ण झाडांपेक्षा मोठी होती.
याचे रहस्य त्याच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेत आहे. त्याची साल अंदाजे २ फूट जाड आणि अत्यंत तंतुमय असते, ज्यामुळे ती जंगलातील आगींना तोंड देऊ शकते.
साल हळूहळू जळते, ज्यामुळे अंतर्गत थरांना नुकसान होत नाही. शिवाय, त्याचे लाकूड टॅनिनने समृद्ध आहे, एक नैसर्गिक रसायन जे कुजण्यास प्रतिबंध करते आणि कीटकांना दूर ठेवते.
जरी हे झाड आकाराने सर्वात मोठे असले तरी, इतर झाडांचे जागतिक विक्रम वेगवेगळे आहेत. चिलीमध्ये "ग्रेटग्रँडफादर" म्हणून ओळखले जाणारे एक सायप्रस झाड ५,४०० वर्षांहून अधिक जुने असल्याचे मानले जाते.
जगातील सर्वात उंच झाड हायपेरिअन आहे, जे ३८० फूटांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या कोस्ट रेडवुडचे आहे.
