मोबाईल सिम कार्डचा एक कोपरा का कापला जातो?

Mansi Khambe
मोबाईल फोनच्या सिम कार्डकडे पाहून तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का, त्याचा एक कोपरा का कापला जातो? तसेच मोबाईलमध्ये सिम कार्ड घालण्यासाठी स्लॉटमध्ये एक कट का केला जातो?
सिमचे पूर्ण रूप म्हणजे सबस्क्राइबर आयडेंटिटी मॉड्यूल किंवा सबस्क्राइबर आयडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. हे एक इंटिग्रेटेड सर्किट आहे, जे मोबाईलची ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) चालवते.
ते इंटरनॅशनल मोबाईल कस्टमर आयडेंटिफिकेशन (IMCI) नंबर आणि संबंधित माहिती साठवते. त्याची रुंदी २५ मिलीमीटर, लांबी १५ मिलीमीटर, जाडी ०.७६ मिलीमीटर आहे.
खरंतर, मोबाईल सिम कार्डवर कट करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सिम कार्ड आणि कार्ड होल्डर पिनचा संपर्क योग्यरित्या संतुलित करणे. सिम कार्डचा पिन नंबर मोबाईल फोनच्या संबंधित पिनशी संपर्क साधला पाहिजे.
मोबाईल फोनच्या आत योग्य ठिकाणी सिम ठेवण्यासाठी कट केला जातो. सिम उलटा आहे की सरळ आहे हे ओळखण्यासाठी सिमची रचना अशा प्रकारे केली जाते. जर लोकांनी सिम उलटा घातला तर चिप खराब होण्याचा धोका असतो.
याशिवाय, सिम कार्डचा आकारही आता बदलला आहे. आजकाल बहुतेक फोनमध्ये लहान सिम वापरले जातात, ज्यांना मिनी मायक्रो चिप्स म्हणता येईल.
सिम कार्डमध्ये सोने वापरले जाते, जे ते सुरक्षित ठेवते. सिमवर ऑक्सिडाइज्ड चांदी देखील वापरली जाते. यामुळेच सिम कार्ड आणि त्याची मेमरी चिप कोणत्याही समस्येशिवाय बराच काळ काम करत राहते.
सिम कार्डमधील चिपमुळेच मोबाईल फोनमध्ये सिग्नल येतात, ज्याच्या मदतीने आपण मेसेज पाठवू शकतो किंवा कॉल करू शकतो. आपण इंटरनेट वापरतो. सिम कार्डमध्ये घराचा पत्ता, बँक खाते क्रमांक, डॉक्टरचे नाव सेव्ह केले जात नाही.
परंतु जर तुम्ही ही माहिती एसएमएसद्वारे एखाद्याला पाठवली असेल किंवा संपर्क यादीत नावासह मोबाईल नंबर शेअर केला असेल, तर हे सर्व सिम कार्डमध्येही सेव्ह होते.
जर एखाद्या वापरकर्त्याने एखादा एसएमएस डिलीट केला आणि त्याला वाटले की तो पूर्णपणे डिलीट झाला आहे, तर तो चुकीचा आहे.
एसएमएस डिलीट केल्याने तो आता वाचता किंवा पाहता येणार नाही, परंतु तो सिम कार्डमध्ये सेव्ह राहतो आणि नवीन डेटासह ओव्हरराईट होईपर्यंत सेव्ह राहतो.
सिम कार्ड कॉल हिस्ट्रीसह संपर्क यादी, नंबर, नावे, तारीख आणि वेळ देखील सेव्ह करते. यामुळेच गुन्हेगाराचा सिम कार्ड त्याच्याबद्दल शोधण्यासाठी वापरला जातो.
याशिवाय, फोनचे शेवटचे स्थान देखील सिम कार्डमध्ये सेव्ह केले जाते, जे बहुतेकदा हरवलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी वापरले जाते.