दूरदर्शनवर प्रसारित होणारी पहिली जाहिरात कोणती होती?

Mansi Khambe

टीव्ही

आजच्या काळात टीव्हीने कुठेतरी आपली ओळख गमावली आहे. ओटीटीने आपली जागा घेतली आहे. पण एक गोष्ट अजूनही अबाधित आहे जी टीव्हीवर होती आणि ओटीटीवरही आहे.

जाहिराती

आपण अशा जाहिरातींबद्दल बोलत आहोत ज्या पूर्वी येत होत्या आणि आजही येतात. जरी त्यांची व्याख्या बदलली आहे. पूर्वी टीव्हीवर चांगल्या आणि मनोरंजक जाहिराती येत होत्या.

पहिली जाहिरात कोणती?

परंतु आजच्या काळात अश्लीलतेने भरलेल्या जाहिराती येऊ लागल्या आहेत. ज्या कधीकधी कुटुंबासह पाहणे कठीण होते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, पहिली जाहिरात कोणती होती? ती कधी प्रकाशित झाली?

१ जानेवारी १९७६

आज टीव्हीवर अनेक जाहिराती येऊ लागल्या आहेत. भारताची पहिली टेलिव्हिजन जाहिरात १ जानेवारी १९७६ रोजी प्रसारित झाली. ही जाहिरात ग्वाल्हेर सूटिंग आणि फॅब्रिक्सची असल्याचे म्हटले जाते.

जाहिरातींचे संपूर्ण जग

या जाहिरातीनंतर भारतात जाहिरातींचे संपूर्ण जग बदलले. इतकेच नाही तर १९८२ मध्ये जेव्हा रंगीत टीव्हीने दार ठोठावले तेव्हा त्या वेळी पहिली रंगीत जाहिरात बॉम्बे डाईंगची होती.

जाहिरातींची मागणी

तेव्हापासून जाहिरातींची मागणी वाढत आहे. जी उत्पन्नाचे एक साधन देखील आहे. जाहिराती का बनवल्या जातात याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

जागरूकता

खरंतर, जाहिराती अशा प्रकारे बनवल्या जातात की लोकांना उत्पादनाबद्दल जागरूकता येईल. जाहिराती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसारित केल्या जातात, ज्याद्वारे लोकांना उत्पादनाबद्दल ज्ञान मिळते.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म

दुसरे म्हणजे, ज्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा चित्रपटात जाहिरात मध्यभागी येते ते देखील जाहिरातीतून कमाई करतात. जाहिरात कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाच्या प्रमोशनसाठी कंपनीला पैसे देतात.

रंगीत टेलिव्हिजन

घरोघरी लोकांपर्यंत त्यांच्या उत्पादनांबद्दल ज्ञान पोहोचवतात. तर रंगीत टेलिव्हिजन कधी सुरू झाले हे तुम्हाला माहिती आहे का?

दूरदर्शन

खरंतर, रंगीत टेलिव्हिजन १९८२ मध्ये सुरू झाले. दूरदर्शनवर आशियाई खेळांच्या प्रसारणामुळे भारतीय दूरदर्शनमध्ये क्रांतिकारी बदल झाले.

कृषी दर्शन कार्यक्रम

१९६६ मध्ये, कृषी दर्शन कार्यक्रम देशात हरित क्रांतीचा अग्रदूत बनला. रंगीत टेलिव्हिजननंतर 'बुनियाद', 'नुक्कड', 'रामायण' आणि 'महाभारत' सारख्या कार्यक्रमांनी दूरदर्शनची लोकप्रियता नवीन उंचीवर नेली.

