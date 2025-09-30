जगातील पहिला 5G स्मार्टफोन कोणत्या कंपनीने बाजारात आणला होता?

5G तंत्रज्ञान अजूनही नवीन वाटते. मोठ्या संख्येने मोबाईल वापरकर्ते अजूनही 4G डिव्हाइस वापरत आहेत. देशातील सरकारी कंपनी, BSNL, अजूनही 4G लाँच करत आहे.

5G कनेक्टिव्हिटी

त्यांच्या ग्राहकांना 5G साठी बराच काळ वाट पहावी लागेल. पण तुम्हाला माहित आहे का की 5G कनेक्टिव्हिटी जवळजवळ नऊ वर्षांपासून अस्तित्वात आहे.

जगातील पहिला 5G स्मार्टफोन

जगातील पहिला 5G स्मार्टफोन 2019 मध्ये लाँच झाला होता. आज आम्ही तुम्हाला या जगातील पहिल्या 5G स्मार्टफोनबद्दल सांगणार आहोत.

प्री-कमर्शियल

२०१६ मध्ये प्री-कमर्शियल ५जी डिव्हाइसेस लाँच होण्यास सुरुवात झाली. परंतु २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात लाँच होण्यास सुरुवात झाली.

५जी स्मार्टफोन

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अनेक कंपन्यांनी त्यांचे ५जी स्मार्टफोन टीझ केले. परंतु काहींनी अनेक महिने लाँच केले नाही. दरम्यान, सॅमसंगने जगातील पहिला ५जी स्मार्टफोन लाँच केला.

दक्षिण कोरिया

हा फोन सुरुवातीला मार्च २०१९ मध्ये लाँच होणार होता, परंतु त्याला उशीर झाला. तो पहिल्यांदा ५ एप्रिल रोजी दक्षिण कोरियाच्या स्टोअरमध्ये आला. त्याच दिवशी अमेरिकेतही लाँच होणार होता.

शिपिंग

परंतु विविध कारणांमुळे त्याचे लाँच २५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. मे महिन्यात शिपिंग सुरू झाले. एलजीने १६ एप्रिल रोजी आपला पहिला ५G फोन, V50 ThinQ 5G लाँच करण्याची योजना आखली होती.

डायनॅमिक

परंतु तो उशीरा झाला आणि ११ मे रोजी लाँच झाला. मे महिन्यात एलजीसोबत ओप्पो रेनो ५जी देखील लाँच झाला. Samsung Galaxy S10 5G मध्ये 6.7-इंचाचा डायनॅमिक AMOLED डिस्प्ले होता.

25W वायर्ड चार्जिंग

हा डिस्प्ले त्यावेळच्या कंपनीच्या S10 4G मालिकेतील सर्वात मोठा फोन असलेल्या Galaxy S10+ पेक्षा मोठा होता. तो पहिल्यांदाच 25W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करत होता.

5G मॉडेल

3D डेप्थ सेन्सर असलेला पहिला सॅमसंग फोन होता. 5G मॉडेलसाठी खास असलेल्या क्राउन सिल्व्हर रंगात प्रिझमॅटिक इफेक्ट होता. वेगवेगळ्या कोनातून पाहिल्यावर त्याचे वेगवेगळे रंग दिसत होते.

