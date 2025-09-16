रात्री झोपताना वाय-फाय बंद करावे का? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

आजकाल इंटरनेट आपल्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. दिवस असो वा रात्र, प्रत्येक घरात वाय-फाय चालू असते. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही आणि इतर गॅझेट्स इंटरनेटशिवाय अपूर्ण वाटतात.

फायदे

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की रात्री झोपताना वाय-फाय चालू ठेवणे खरोखर आवश्यक आहे की नाही? रात्री वाय-फाय बंद करण्याचे अनेक फायदे आहेत जे बहुतेक लोकांना माहिती नसतात.

गुणवत्तेवर परिणाम

पहिला फायदा आरोग्याशी संबंधित आहे. अनेक वैज्ञानिक संशोधनातून असे दिसून आले आहे की सतत वाय-फाय सिग्नलने वेढलेले राहिल्याने झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.

निद्रानाश

ऑस्ट्रेलियाच्या आरएमआयटी विद्यापीठाच्या (२०२४) अहवालानुसार, वाय-फाय जवळ झोपणाऱ्या सुमारे २७ टक्के लोकांना निद्रानाशासारख्या समस्या असतात.

मेंदूला रेडिओ लहरी

रात्री वाय-फाय बंद केल्यास, मेंदूला रेडिओ लहरींचा संपर्क कमी मिळतो. झोप खोलवर येऊ लागते. यामुळे शरीराला चांगली विश्रांती मिळते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी व्यक्तीला अधिक ताजेतवाने वाटते.

सायबर सुरक्षा

दुसरा मोठा फायदा सायबर सुरक्षेशी संबंधित आहे. जेव्हा वाय-फाय रात्रभर चालू असते, तेव्हा तुमचे नेटवर्क हॅकिंग आणि अवांछित लॉगिनसाठी खुले असते.

नेटवर्क

बऱ्याचदा लोक झोपताना लक्ष देत नाहीत की त्यांचे नेटवर्क दुसरे कोणीतरी वापरू शकते. वाय-फाय बंद केल्याने डेटा चोरी आणि गोपनीयतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.

राउटर

तिसरा फायदा म्हणजे वीज बचत. जरी वाय-फाय राउटर जास्त वीज वापरत नसला तरी, २४ तास चालल्याने वर्षभरात बरेच युनिट्स खर्च होतात. जर तुम्ही रात्री ते बंद करण्याची सवय लावली तर तुमचे वीज बिल कमी होईल.

गॅझेट्सचे आयुष्य

याशिवाय, वाय-फाय बंद केल्याने गॅझेट्सचे आयुष्य वाढते. ते सतत चालू ठेवल्याने राउटर आणि कनेक्टेड डिव्हाइसेसवर दबाव येतो. ज्यामुळे त्यांचे आयुष्य कमी होऊ शकते.

