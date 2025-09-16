रात्री झोपताना वाय-फाय बंद करावे का? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
आजकाल इंटरनेट आपल्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. दिवस असो वा रात्र, प्रत्येक घरात वाय-फाय चालू असते. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही आणि इतर गॅझेट्स इंटरनेटशिवाय अपूर्ण वाटतात.
Wi-Fi
ESakal
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की रात्री झोपताना वाय-फाय चालू ठेवणे खरोखर आवश्यक आहे की नाही? रात्री वाय-फाय बंद करण्याचे अनेक फायदे आहेत जे बहुतेक लोकांना माहिती नसतात.
Wi-Fi
ESakal
पहिला फायदा आरोग्याशी संबंधित आहे. अनेक वैज्ञानिक संशोधनातून असे दिसून आले आहे की सतत वाय-फाय सिग्नलने वेढलेले राहिल्याने झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.
Wi-Fi
ESakal
ऑस्ट्रेलियाच्या आरएमआयटी विद्यापीठाच्या (२०२४) अहवालानुसार, वाय-फाय जवळ झोपणाऱ्या सुमारे २७ टक्के लोकांना निद्रानाशासारख्या समस्या असतात.
Wi-Fi
ESakal
रात्री वाय-फाय बंद केल्यास, मेंदूला रेडिओ लहरींचा संपर्क कमी मिळतो. झोप खोलवर येऊ लागते. यामुळे शरीराला चांगली विश्रांती मिळते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी व्यक्तीला अधिक ताजेतवाने वाटते.
Wi-Fi
ESakal
दुसरा मोठा फायदा सायबर सुरक्षेशी संबंधित आहे. जेव्हा वाय-फाय रात्रभर चालू असते, तेव्हा तुमचे नेटवर्क हॅकिंग आणि अवांछित लॉगिनसाठी खुले असते.
Wi-Fi
ESakal
बऱ्याचदा लोक झोपताना लक्ष देत नाहीत की त्यांचे नेटवर्क दुसरे कोणीतरी वापरू शकते. वाय-फाय बंद केल्याने डेटा चोरी आणि गोपनीयतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.
Wi-Fi
ESakal
तिसरा फायदा म्हणजे वीज बचत. जरी वाय-फाय राउटर जास्त वीज वापरत नसला तरी, २४ तास चालल्याने वर्षभरात बरेच युनिट्स खर्च होतात. जर तुम्ही रात्री ते बंद करण्याची सवय लावली तर तुमचे वीज बिल कमी होईल.
Wi-Fi
ESakal
याशिवाय, वाय-फाय बंद केल्याने गॅझेट्सचे आयुष्य वाढते. ते सतत चालू ठेवल्याने राउटर आणि कनेक्टेड डिव्हाइसेसवर दबाव येतो. ज्यामुळे त्यांचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
Wi-Fi
ESakal
Smartwatch
ESakal