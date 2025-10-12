दिवाळीसाठी कपडे खरेदी करायचेत? तर मुंबईच्या 'या' बाजारपेठांमध्ये नक्की भेट द्या...

Mansi Khambe

दिवाळी

दिवाळीच्या निमित्ताने लोक कपडे आणि दागिन्यांपासून ते घराच्या सजावटीपर्यंत सर्व गोष्टींची खरेदी करतात. खरेदी करताना, लोक या वस्तूंमध्ये विविधता अपेक्षित करतात.

अनोख्या वस्तू

जेणेकरून ते विंटेज आणि अनोख्या वस्तू खरेदी करू शकतील. मुंबईत अशी अनेक खरेदीची ठिकाणे आहेत जिथे ही इच्छा पूर्ण होऊ शकते.

लोहार चाळ

मुंबईतील काळबादेवी येथे स्थित, लोहार चाळ मार्केट कदाचित फार प्रसिद्ध नसेल, परंतु ते परवडणाऱ्या किमतीत उत्कृष्ट वस्तू देते. हे मार्केट विविधतेच्या बाबतीतही अपवादात्मक आहे.

विविध प्रकारच्या वस्तू

घाऊक बाजारपेठ असल्याने तुम्हाला परवडणाऱ्या किमतीत विविध प्रकारच्या वस्तू मिळू शकतात. तुम्हाला दिवे, दिवे आणि सजावटीच्या वस्तूंमध्ये विविध प्रकारच्या डिझाइन देखील मिळू शकतात.

माटुंगा बाजार

दादर मार्केटपासून थोड्याच अंतरावर स्थित, माटुंगा (मध्यवर्ती) बाजार दिवे आणि इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

उत्कृष्ट दिवे

दिवाळीच्या काळात, तुम्हाला १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उत्कृष्ट दिवे विकणारे विक्रेते आढळतील. अशा प्रकारे, तुम्ही तुमचे घर उजळवण्यासाठी आवश्यक तेवढे खरेदी करू शकता.

भुलेश्वर मार्केट

तुमच्या घराला किंवा ऑफिसला उत्सवाचा स्पर्श देण्यासाठी, मुंबईच्या भुलेश्वर मार्केटपेक्षा चांगला पर्याय नाही. येथे तुम्हाला विविध प्रकारचे दिवे, सजावटीचे साहित्य, रांगोळीचे रंग, रांगोळीचे स्टॅन्सिल, रांगोळी स्टिकर्स आणि दिवे मिळतील.

हिल रोड, वांद्रे

वांद्रे येथील शॉपिंग स्ट्रीट, हिल रोड, सर्व बजेटच्या लोकांसाठी एक उत्तम शॉपिंग डेस्टिनेशन आहे. तुम्ही आलिशान बुटीकमधून निवड करू शकता. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विक्रेत्यांकडून वस्तू खरेदी करू शकता.

हिंदमाता बाजार

जर तुम्हाला या दिवाळीत पारंपारिक पोशाख घालायचा असेल, तर तुम्ही दादरमधील घाऊक कापड बाजार हिंदमाता बाजाराला नक्कीच भेट द्यावी.

कपडे

येथील दुकानांमध्ये विविध प्रकारचे कपडे आणि रेडीमेड डिझाइन तसेच विविध कच्च्या मालाचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

किमती कमी

साड्या, सलवार कमीज, सूट, लेहेंगा, शेरवानी, गाऊन आणि सूट हे सर्व एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे येथील किमती बाजारभावापेक्षा कमी आहेत.

